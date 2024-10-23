'Это усложняет победу над агрессором': эксперт объяснил, что стоит за саммитом БРИКС и какое значение имеет визит на мероприятие Гуттереша

Во время проходящего в России очередного саммита БРИКС кремлевский диктатор Владимир Путин будет пытаться убедить страны-участницы принять альтернативу доллару для глобальных платежей. Это встреча не только экономического, но и политического значения, поскольку Россия стремится показать, что не находится в международной изоляции.

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Однако не все идеи, пропагандируемые Кремлем, имеют шанс на успех, как и не все страны БРИКС готовы слепо поддерживать российские инициативы. Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал глава программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма", кандидат исторических наук Ярослав Черногор.

Одной из ключевых тем саммита является предложение Путина заменить доллар другой валютой для международных платежей. Россия надеется создать альтернативную систему расчетов, чтобы снизить зависимость от западных финансовых инструментов и ослабить влияние санкций. Тем не менее, Черногор сомневается в реалистичности этой идеи.

"Почему так? Потому что эта организация создана уже достаточно давно, но все эти глобальные экономические проекты сейчас, как альтернативный вариант существующего миропорядка, они не находят общего языка, потому что у каждого свои интересы и в чем они сходятся, а в чем нет", – пояснил он .

Активизация сотрудничества между странами БРИКС несет определенные риски для Украины, особенно в экономической и политической плоскости. Хотя страны БРИКС не поддерживают Россию военным путем, их политическая и экономическая поддержка демонстрирует нежелание вступать в конфликт с Кремлем и создает для Украины дополнительные трудности в борьбе с агрессором.

Черногорь отмечает, что подобные меры, объединяющие страны, противопоставляющие себя Западному миру, могут осложнить для Украины победу. Они показывают определенную солидарность с Россией на глобальном уровне.

"Хотя не в военном плане, но даже в таком политическом или экономическом, это также имеет некоторые негативные для нас последствия. Это усложняет нам победу над агрессором", – сказал он.

По его словам, Путин собирает своих союзников не только для обсуждения экономических вопросов. Главная цель саммита – показать, что Россия не находится в международной изоляции. Несмотря на санкции и политическое давление, Кремль стремится продемонстрировать, что имеет влияние и поддержку со стороны мощных государств, таких как Китай и Индия. Это также своеобразный сигнал Запада, что санкции не обладают ожидаемым эффектом, а Россия готова изменять правила игры в глобальной политике.

Участие Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в саммите БРИКС также вызывает множество вопросов.

"Думаю, что на их позиции по отношению к нашей с Россией войне оно не повлияет. Оно опять же является определенным таким подтверждением позиции России, что они не находятся в международной изоляции, что с ними готовы говорить на самом высоком уровне. Поскольку у нас ООН глобальная организация, которая якобы представляет весь мир и их руководитель, генеральный секретарь едет на запад в Путин. Это как раз демонстрирует, что нет единства в мире по отношению к агрессии. Хотя на самом деле война запрещена учредительными документами ООН. В принципе, даже за это решение, за агрессию против Украины Россию должны исключить не просто из Совета Безопасности, но и вообще из ООН. Весь мир должен был противодействовать России. А такими своими действиями генеральный секретарь нивелирует эти требования, прямые требования, не просто какие-то пункты не обязательны для выполнения", – пояснил эксперт.

Он добавил, что Гутерреш, вероятно, представит свое участие как попытку поиска мирных путей разрешения конфликта. После саммита он планирует посетить Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, однако это может выглядеть как попытка посредничества без подлинной поддержки со стороны международного сообщества.

"Понятно, что он там будет это представлять как будто встречу по установлению Мира. Потому что насколько известно, сегодня после саммита он планирует посетить Украину. Будет это выглядеть, словно он поговорил с Путином и теперь приедет в Киев поговорить с Зеленским для того, чтобы стороны нашли какие-то точки соприкосновения и смогли договориться о мире", – резюмировал Черногор.

Напомним, ранее стало известно, что на саммит БРИКС в Россию едут лидеры Китая, Индии, Турции и даже генсек ООН. Поэтому это мероприятие в Казани, которое продлится с 22 по 24 октября, рассматривается Кремлем как дипломатический "триумф", демонстрация своей стойкости к санкциям и отсутствие полноценной международной изоляции.

Саммит станет самым большим в России с начала полномасштабного вторжения в Украину, и российский диктатор Путин максимально использует его, чтобы показать, что попытки Запада изолировать Москву провалились.