'Это усиливает напряжение': в НАТО призвали КНДР прекратить провокации с запусками ракет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на вероятный запуск военного спутника Вооруженными силами Северной Кореи, нацеленного на слежку за передвижением армии США. Такое решение Пхеньяна не только вопиюще нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, но усиливает напряженность и создает серьезные риски для безопасности в регионе и за его пределами.

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Слова председателя Альянса передает пресс-служба. НАТО призывает КНДР прекратить эти провокационные действия и вернуться к диалогу для достижения прочного мира и полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова.

"Наш Блок остается рядом с крупнейшими азиатскими партнерами Японией и Южной Кореей", – подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, сестра лидера Северной Кореи Ына набросилась на президента Украины Зеленского. Ким Ё Чжон обвинила гаранта и всю украинскую власть в "мании величия" из-за того, что они верят в победу над РФ.

"Если власти Зеленского рассчитали, что избежать мощного огня России смогут лишь тогда, когда уйдут под уже пробитый ядерный зонтик США, то они идут не по тому пути", – сделала заявление странная северокорейская женщина.

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