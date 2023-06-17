'Это серьезно нарушает Устав ООН': в ЕС осудили намерение России провести 'выборы' на временно оккупированной территории Украины

В Европейском Союзе осудили намерение страны-агрессора России провести "выборы" на временно оккупированной территории Украины. Там подчеркнули, что подобные действия РФ являются серьезным нарушением Устава ООН.

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Об этом сообщили на сайте Дипломатической службы Европейского Союза в субботу, 17 июня. В ЕС отметили, что РФ в очередной раз собирается нарушить международное право.

Планы оккупантов насчет этих выборов являются лишь очередной попыткой легитимизировать захват и попытку аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а таком Крыма и города Севастополь.

"Это серьезно нарушает Устав ООН и независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. У России нет законных оснований для каких-либо подобных действий на территории Украины. Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к организации этих так называемых выборов, почувствуют последствия своих незаконных действий", – говорится в заявлении.

В Евросоюзе добавили, что они остаются непоколебимыми в своей поддержке Украины, а Россия должна немедленно полностью вывести все свои войска и технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия РФ назначила "выборы" на оккупированных территориях Украины. Власти страны-агрессора намерены провести их 10 сентября на захваченных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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