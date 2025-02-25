Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о якобы закрытии американской военной базы в Греции. Глава Белого дома отрицает, что Соединенные Штаты намерены прекратить использование военных объектов в греческом порту Александруполис из-за возможного завершения войны в Украине.

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После уточнения информации у американских официальных лица Трамп заверил, что информация о закрытии базы ложная. Об этом президент США заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Журналисты спросили президента, действительно ли США планируют закрыть военную базу в Александруполисе, как об этом сообщали греческие СМИ. В ответ Трамп обратился к американским официальным лицам для уточнения и после подтверждения заявил, что информация в СМИ неправильная.

Примечательно, что по данным греческих СМИ, администрация Трампа якобы распорядилась срочно пересмотреть необходимость дальнейшего функционирования базы в Александруполисе, которая использовалась, в том числе переброски вооружения в Украину для борьбы с Россией.

Греческое издание "Демократия" утверждало, что прямые переговоры между американскими и российскими властями о войне в Украине считаются "положительными и продуктивными", поэтому администрация Трампа больше не будет отправлять оружие в Украине, следовательно, американская база в Александруполисе может считаться ненужной.

Ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы не будет против отправки в Украину европейских военных в рамках мирного соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что недавно в Кремле говорили противоположное.

Напомним, президент США Дональд Трамп снова не захотел называть главаря Кремля Владимира Путина диктатором. Ранее он окрестил так президента Украины Владимира Зеленского, однако теперь отметил, что не употребляет такие слова легкомысленно.

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