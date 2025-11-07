УкраїнськаУКР
Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Это не о персоне, это о явлении: Нью-Йорк-2025 - апофеоз-триумф или пропасть

Итак, в городе, где пока все еще стоит тетенька с факелом (и где украинцев, кстати, живет почти вдвое больше, чем в Ужгороде, а евреев - почти в полтора раза больше, чем в Иерусалиме), только что появилось "мандани на майдане" - такое красное, что аж черное.

На столь прекрасном политическом фоне демократического (в честь местной партии) верховенства небывалого маразма создаётся впечатление, что сегодня именно Трамп остается умом, честью и совестью нашей эпохи, настолько глубинной стала этой несчастной эпохи всемирная деградация.

Прошлый раз подобное демократическое диво произошло на совсем другом континенте 92 года назад, и тогда, между прочим, тоже - даже при немного не тех цветах - без слова "социалистическая" не обошлось.

Запад доDEIлся, глупая демократия снова съела саму себя, а жаль еще и того, кто, бедняга, переворачивается в гробу, вспоминая свою злосчастную оговорку "если не учитывать всех остальных" после абсолютно правильного "демократия - худшая форма правления"…

