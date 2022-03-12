'Это эвакуация': журналист пропагандистского НТВ сбежал из России и жалуется на нехватку денег. Видео

Бывший журналист российского пропагандистского телеканала "НТВ" Глеб Пьяных покинул Россию. Свой отъезд в Турцию он назвал "эвакуацией".

Об этом сообщает Telegram-канал "Ньюсач/Двач". В опубликованном видео журналист также поделился подробностями и сложностями своего переезда.

"Я бросил все и уехал в Турцию. Начинаю новую жизнь... Это не иммиграция, это эвакуация... Карточки у нас заблокировали вчера вечером, но мы почти все сняли. А теперь мы даже не можем заказать отель через Booking.com", – посетовал Пьяных.

Журналист также призвал свою аудиторию подписываться на его Youtube-канал, "чтобы хоть какая-то копейка капала, потому что на что жить в Стамбуле, чем зарабатывать...".

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Как сообщал OBOZREVATEL, видеохостинг YouTube начинает блокировать доступ к каналам, связанным с российскими СМИ, которые финансируются государством. Они будут недоступны по всему миру.

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