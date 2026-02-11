Эстония присоединилась к Спецтрибуналу по преступлениям агрессии РФ: парламент принял закон

11 февраля парламент Эстонии проголосовал за участие страны в руководящем комитете (Core Group) Специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины. Страна официально присоединилась к руководящему комитету, который обеспечивает запуск спецтрибунала, в ноябре прошлого года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на платформе X. Он призвал другие страны ЕС последовать примеру Таллинна.

По словам министра, Эстония стала первой страной, чей парламент одобрил участие в комитете Спецтрибунала под руководством Совета Европы.

Тсахкна призвал других партнеров сделать то же самое, чтобы трибунал начал свою работу без задержек.

"В связи с продолжением жестокой агрессии России международное сообщество должно усилить давление, чтобы обеспечить ответственность за все нарушения международного права. Задержка правосудия только способствует дальнейшим зверствам", – написал министр.

Спецтрибунал для расследования преступления агрессии РФ против Украины

25 июня 2025 года Украина и Совет Европы в Страсбурге подписали двустороннее соглашение о создании Спецтрибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины. 15 июля 2025 года Верховная Рада Украины ратифицировала это соглашение.

Трибунал создается "внутри" Совета Европы как интернационализированный суд. Это позволяет обойти ограничения Международного уголовного суда (МУС), который не имеет юрисдикции в отношении преступления агрессии против Украины из-за статуса РФ.

Трибунал будет базироваться в Гааге.

В его создании участвуют более 40 стран (Core Group), которые работают над привлечением военно-политического руководства России к ответственности.

Эстония является одним из самых активных партнеров Украины в этом вопросе.

По состоянию на февраль 2026 года процесс создания Спецтрибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины находится на этапе практической реализации, перейдя от политических деклараций к формированию технической базы и финансирования.

Как сообщал OBOZ.UA, спецтрибунал по преступлениям России против Украины может начать работу в 2027 году. Сейчас идут организационные шаги, однако из-за масштабности задач процесс может занять несколько лет.

