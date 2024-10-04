Есть одно препятствие: в Пентагоне сказали, когда новая группа украинских пилотов F-16 начнет подготовку в США

Украинские пилоты должны свободно владеть английским языком. Тогда будут спланированы и начнутся их учения на истребителях F-16 в США.

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Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх. Трансляция брифинга велась на сайте ведомства.

Сингх отметила, отвечая на поставленный вопрос, что перед обучением украинские пилоты должны пройти обучение по языковой подготовке.

"Одним из требований подготовки пилотов является владение английским языком. И это ни для кого не секрет. Следовательно, как только эти пилоты будут обучены и готовы, мы начнем с ними работать", - отметила Сингх.

Она также добавила в данном контексте, что не может предоставить обновленную информацию о графике тренировок.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин провели встречу в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Темами беседы стали расширение тренировочных миссий для украинских летчиков на истребителях F-16, а также потребности Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

В новом пакете военной помощи Нидерланды предоставляют Украине запчасти и другие ремонтные и расходные материалы для истребителей F-16. Также в этом пакете будут ракеты класса "воздух – воздух".

Отдельно Рубен Брекельманс напомнил, что Нидерланды присоединились к коалиции "дронов для Украины". Он отметил, что в фонд закупки беспилотников Нидерланды прибавляют дополнительные 125 миллионов евро.

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