ЕСПЧ заявил о нарушении Украиной прав судьи, уволенного по закону об очищении власти

Украину признали виновной в нарушении прав судьи Игоря Самсина, который был уволен из Верховного суда по закону об очищении власти (люстрация). Согласно решению Европейского суда по правам человека Украина должна выплатить Самсину 5 тысяч евро за моральный вред, а также возместить 1,5 тысяч евро судебных издержек.

При этом ЕСПЧ не выносил решение о выплате материального ущерба заявителю. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Увольнение судьи Верховного суда в соответствии с законом Украины "Об очищении власти" привело к нарушению его прав", – говорится в сообщении.

В частности, суд признал нарушение Украиной статьи 8 Европейской конвенции по правам человека – право на уважение частной и семейной жизни.

Игорь Самсин с 1995 года был судьей Верховного суда Украины. В 2005 году его избрали в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины. С сентября 2010 года по 11 апреля 2014 года был главой ВККС.

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25 апреля 2017 года Высший совет правосудия уволил судью Самсина в рамках закона "Об очищении власти". Самсину запретили работать на госслужбе до конца 2024 года, а его имя внесли в общедоступный люстрационный реестр.

Отметим, что заявление Самсина об отставке не было рассмотрено. Его лишили льгот, которые положены с выходом судьи на пенсию, несмотря на близость к пенсионному возрасту.

Позже Верховный суд признал незаконным и отменил увольнение по люстрации главы ВККС Самсина.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи Европейского суда по правам человека призвали государства выполнять решения относительно независимости судей.