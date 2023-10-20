'Если виновата Россия – нужно закрывать Балтику': президент Латвии прокомментировал повреждение подводной инфраструктуры

Если будет доказана причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, соединяющего Эстонию и Финляндию, Москва должна ответить. В частности, НАТО обязано в таком случае закрыть Балтийское море для российского судоходства.

Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает Delfi. Тем временем Североатлантический альянс уже усилил патрулирование в Балтийском море после остановки работы газопровода 8 октября из-за повреждений.

Ринкевич в эфире латвийского телевидения призвал дождаться результатов расследования повреждения подводных коммуникаций. Также он отметил, что в НАТО уже приняли решение об усилении патрулирования в Балтийском море.

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В частности, над акваторией совершаются дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе патрульных самолетов, самолетов НАТО AWACS и беспилотников. Кроме того, в Балтийском море намереваются развернуть флотилию из четырех тральщиков НАТО.

"Я бы сказал, если мы увидим еще подобные инциденты, то, в моем понимании, НАТО просто должно закрыть Балтийское море для судоходства. Это можно сделать. Конечно, это также вопрос, связанный с международным морским правом", — отметил Ринкевич.

Он подчеркнул, что сейчас Финляндия и Эстония ведут расследование повреждения газопровода Balticconnector. Президент Латвии убежден: в случае, если “будет четко доказана вина России" в повреждении инфраструктуры, дискуссия должна сводиться к тому, каким образом закрыть Балтийское море для судоходства.

Тем временем глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что газопровод Balticconnector был поврежден извне. Он подчеркнул, что такие действия можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО.

Накануне, 19 октября, финские водолазы завершили обследование поврежденного газопровода. Собранные материалы отправлены на экспертизу.

Напомним, работа 77-километрового газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена рано утром 8 октября. Власти Финляндии не исключают, что причиной повреждения газопровода стала диверсия, а норвежские сейсмологи зафиксировали вероятный взрыв.

На инцидент отреагировали в НАТО. Так, по словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, в случае, если повреждение было преднамеренным, военный блок готов к "решительному ответу" на инцидент в Балтийском море.