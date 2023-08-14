Если украинцы после войны решат остаться в Германии, это будет их решение, – министр финансов ФРГ

Правительство Германии, которое с первых дней полномасштабной войны в Украине, проводит активную социальную работу по принятию и обеспечению украинских беженцев, заинтересовано в сохранении наших специалистов в своей стране. При этом Берлин не будет намеренно задерживать тех украинцев, которые захотят вернуться домой, на родине у них должны быть равные перспективы.

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Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер во время пресс-конференции со своим коллегой из Киева Сергеем Марченко. Слова немецкого чиновника передает Укринформ.

"У нас есть потребность в специалистах, но мы не хотим удовлетворять эту свою потребность за счет "извлечения украинцев из Украины". Германия готова предоставить украинцам достойные перспективы, при этом хочет, чтобы они выбирали. У них должны быть хорошие перспективы и в родной стране, в Украине", – подчеркнул он.

Марченко же заметил, что Украина очень хочет, чтобы ее граждане вернулись назад после завершения войны с Россией. Для этого Кабмин разрабатывает программы, готовит финансовые платформы, предоставляющие возможности для украинцев.

"Для нас существует два приоритета: первый – обеспечить нашим гражданам безопасность, второй – обеспечить их перспективами развития с тем опытом, который у них есть сейчас, после жизни, обучения и работы в ФРГ. Я благодарен правительству Германии, которое сейчас позволяет гражданам Украины получить этот опыт", – заключил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, больше всего украинских беженцев находится в Польше. Социологические исследования показывают, какое число из наших сограждан готово вернуться назад, причем во многом это зависит от возрастного ценза.

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