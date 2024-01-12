Еще одна великая война? США атаковали союзников мировой 'оси зла'. Как это может помешать Украине

Война между Израилем и ХАМАСом привлекла хуситов к конфликту. Как и ХАМАС, эти террористы враждебны Западу и поддерживаются Ираном. В настоящее время проиранская боевая группировка срывает морскую торговлю и ставит под угрозу мировую экономику.

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Еще одна цель пиратских действий хуситов - втянуть США в очередной "горячий" конфликт. Заинтересованные стороны - страны "оси зла" (Китай, Россия и Иран). Для Украины это плохой вариант, ведь тогда российской агрессии со стороны Запада придется уделяться меньше времени, а возможностей оказывать помощь вряд ли станет больше. Удары коалиции также могут привести к эскалации ближневосточного конфликта.

В то же время эта атака, а точнее карательная акция против пиратов, вряд ли прямо сейчас станет причиной великой войны. Но она не решит и проблему хуситов, уже заявивших, что продолжат атаковать корабли в Красном море до конца войны в Газе, а фанатиков, готовых идти на смерть, у них хватит. Это означает, что США и союзники будут вынуждены продолжать свои действия.

Происходящее в противостоянии проиранских террористов-хуситов со странами Запада и как это может повлиять на Украину – в материале OBOZ.UA.

Что происходит

Лидеры хуситов утверждают, что нападения на корабли в Красном море "имеют целью остановить атаку Израиля на ХАМАС и облегчить страдания палестинцев в Газе". На самом деле они угрожают каждой стране мира, и США правы, когда задают удары для борьбы с ними.

Об атаке США и Великобритании на объекты в Йемене можно сказать, что пока это обычная карательная акция против сильно зарвавшихся террористов. В то же время потенциально масштаб конфликта может значительно возрасти.

Хотя Байден и пытался предотвратить перерастание войны между Израилем и ХАМАС в региональный конфликт, атаки йеменских хуситов заставили Белый дом пересмотреть взгляды. Удар был нанесен после большого количества предупреждений и ультиматумов на которые не было никакой реакции. После этого оставить все как было для Байдена проявлением слабости, которое ему вспомнили бы республиканцы.

Хуситы фактически объявили морскую войну, создав угрозу мировой экономике и нарушив морское право. В этом смысле проведение карательной операции было неизбежно. Всего с ноября совершено 27 нападений на суда в Красном море. В общей сложности от действий боевиков пострадали более 50 государств, а экипажи из более чем 20 стран находились под угрозой или были взяты в заложники. Через Красное море проходит до 20% мирового трафика. Цены на газ и нефть выросли вместе с расходами на страхование и доставку, количество кораблей, входящих или выходящих из Красного моря, резко упало.

Однако не только пиратство является основной целью хуситов. Таким образом мировая "ось зла" планирует втянуть США в еще одну войну, чтобы еще больше связать руки. Удастся, покажет время, но уже сейчас понятно, что эта атака не остановит хуситов, а потому конфликт будет продолжаться с возможностью разрастания в масштабах.

Определенный позитив заключается в том, что США нанесли удары в составе большой международной коалиции и есть надежда, что она будет только увеличиваться со временем, что позволит разделить военное и политическое бремя.

Предыстория конфликта

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли серию ракетных ударов по объектам, связанным с хуситами, в Йемене. В операции также приняли участие Бахрейн, Австралия, Нидерланды и Канада.

Целью ударов стали радары, системы ПВО, склады и места запуска беспилотников и ракет. США использовали крылатые ракеты большой дальности "Томагавк", а также впервые в истории – противокорабельные баллистические ракеты.

США уже заявили, что продолжат наносить удары сколько потребуется, чтобы решить проблему пиратства.

Лидер Хуситов Абдул-Малик аль-Хути пообещал дать "большой" ответ на действия США и их союзников против его группировки. МИД России однозначно высказался за право террористов убивать и грабить и дальше в международных водах, осудив удары по пиратским базам.

В отличие от ударов Израиля по Газе, в случае с Йеменом консолидации мусульманского мира нет. Так, ключевая страна региона – Саудовская Аравия заявила, что следит за новостями с "большой обеспокоенностью", отметив необходимость проявления сдержанности, но, в то же время, предоставила разрешение на пролет самолетов коалиции через свое воздушное пространство. К слову, Королевство много лет воюет с йеменскими террористами. После авиаударов нефть поднялась в цене, хоть и остается ниже 80 долларов за баррель.

Конгрессмены США неоднозначно оценили решение Байдена нанести удары по позициям хуситов в Йемене. Основное опасение – эскалация региональной войны. Группа демократов в палате представителей считает, что этот шаг противоречит ст. 1 Конституции страны, требующей, чтобы военные действия были санкционированы Конгрессом. Байден сообщил Конгрессу об ударах, но не пригласил одобрения законодателей. При этом часть республиканцев приветствовали атаку по объектам хуситов.

За действиями хуситов стоит Иран и, вероятно, Россия

"2024 год прогнозируется как принесший несколько новых вооруженных конфликтов в мире. Мировая "ось зла" будет и дальше пытаться разрушить мировой порядок, чтобы посеять хаос. Пиратские действия хуситов, за которыми точно стоит Иран и вероятно Россия – одно из таких средств. Их действия сегодня направлены в первую очередь чтобы спровоцировать США и Запад на более активные военные атаки в регионе. Это может привести к увеличению конфликта", – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

"Любой вооруженный конфликт в мире вредит интересам Украины, – говорит Александр Мережко. – Он ведь будет отвлекать определенное внимание мирового сообщества от российской агрессии против нашей страны и уменьшает помощь со стороны Запада. Поэтому Россия будет пытаться и дальше провоцировать как можно больше конфликтов с одной целью – отвлечь внимание.

Те же хуситы активно поддерживаются Ираном, у которого тесные отношения сегодня с Россией и Китаем. Поэтому я не верю в случайность их атак только с пиратскими целями. Возникает большой вопрос степени причастности Кремля к таким вот действиям.

Есть еще один любопытный интересный момент. Эта ситуация в очередной раз показала беспомощность Совбеза ООН. Задача этого органа – безопасность в мире, но он так и не смог принять резолюцию, позволяющую применение силы против хуситов-террористов. Воздержались Китай и Россия, что тоже показательно.

В то же время, юридические основания для силовых действий против хуситов есть, ведь они занимаются исключительно пиратством и терроризмом", – констатировал Александр Мережко.

Кто такие хуситы и чем опасны эти террористы

Это повстанцы, захватившие контроль над столицей Йемена, Саной, в 2014 году, начав продолжающуюся гражданскую войну. Хусы являются антизападными и антиизраильскими. Утверждается, что хусы получают обучение, техническую экспертизу и все более совершенное оружие – включая беспилотники, баллистические и крылатые ракеты – от Ирана и его ливанского союзника Хезболла.

Йемен - сложный противник, поскольку он традиционно является центром "черной" торговли оружием всего Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому оружия там много. Хусы утверждают, что обладают ракетами, которые могут иметь дальность действия 1350-1950 км, что достаточно для того, чтобы потенциально ставить Израиль на расстояние удара.