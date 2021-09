Эрдоган представил проект турецкого Пентагона: будет внушать страх врагам и доверие друзьям. Фото

К 2023 году турецкие власти намерены построить собственный "Пентагон". Военный центр, который будет расположен в Анкаре, назвали Ay Yıldız ("Полумесяц и звезда").

Об этом рассказал глава государства Реджеп Таип Эрдоган, передает Anadolu Agency. По словам президента, новый комплекс "централизованной и единой системы обороны" должен "внушать страх врагам Турции и доверие друзьям".

В турецком "Пентагоне" будет находиться Министерство обороны, Генеральный штаб и командования всех видов войск. А его площадь составит около 890 тысяч квадратных метров – это как минимум на 30% больше американской штаб-квартиры военных.

В Турции обнародовали 3D-модель того, как комплекс будет выглядеть с высоты птичьего полета:

На въезде в комплекс планируют построить здание в форме звезды. А в центре объекта возведут сооружение в форме полумесяца – там будут конференц-залы и площадь для мероприятий. Таким образом дизайн всего центра будет повторят символы, изображенные на флаге Турции.

Сейчас на месте будущего штаб-квартиры Минобороны уже начались строительные работы. Возведение своего "Пентагона" в Турции начали торжественно, а на церемонии присутствовал президент страны.

Дата предполагаемого открытия проекта 19 мая 2023 года. Она приурочена к празднику – 100-летию Турецкой Республики.

Satellite image 🛰 over the construction site which many call it the Turkish Pentagon. pic.twitter.com/YvZY97TkQ6