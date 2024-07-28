Эрдоган дал оплеуху мальчику, который отказался целовать ему руку, но потом откупился

В воскресенье, 28 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил "Проект защиты и восстановления плато Айдер, городскую трансформацию провинции и аварийное строительство под ключ и церемонию массового открытия" в Ризе. Там произошел инцидент, вызвавший волну возмущения в сети.

Видео дня

Видео эпизода публикуют турецкие СМИ. Во время церемонии на сцену были приглашены дети. Когда один из мальчиков на сцене не поцеловал Эрдогану руку, тот дал ему легкую оплеуху и попросил поцеловать руку.

При этом взрослые, которые были вместе с Эрдоганом на сцене, не удивились этому и даже начали улыбаться. После этого мальчик приложился лбом к руке президента и поцеловал ее. Ребенок получил поощрение за свой поступок – президент дал мальчику карманные деньги.

Другой мальчик, вероятно знакомый с местным ритуалом, сразу бросился обнимать и целовать президента. За что он также получил от Эрдогана карманные деньги.

Это уже не первый подобный инцидент с турецким президентом. Еще один произошел в 2018 году. Тогда Эрдогана подвергли критике за жесткие слова, сказанные маленькой девочке на съезде правящей партии. Еще один случай произошел в 2021 году. Мальчик, стоявший перед турецким лидером, перерезал ленту раньше, чем требовалось. Увидев это, Эрдоган растерялся и недовольно легонько постучал ребенка по голове.

Также действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже не впервые раздает деньги. В мае прошлого года, на избирательном участке, где он голосовал во втором туре президентских выборов, Эрдоган раздавал банкноты стоимостью 200 лир, пожимая руки своим поклонникам.

Этот шаг традиционный для турецкого лидера, который обычно раздает детям игрушки в дополнение к деньгам в особых случаях, таких как мусульманские праздники Рамазан-байрам и Курбан-байрам.

Стоит отметить, что поцелуй руки в Турции – это древневековая традиция, не вызывающая возмущения. Потому что таким образом младшие показывают свое уважение и любовь к старшим. Обычно дети и молодежь целуют руку своим бабушке или дедушке, или другим пожилым людям. Старшие, в свою очередь, для проявления любви целуют в щеки поцеловавшего им руку и дают деньги.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике песенный конкурс Евровидения. По мнению политика, мероприятие поощряет "гендерную нейтрализацию" и угрожает понятию традиционной семьи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!