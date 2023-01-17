Елена Зеленская представила в Давосе украинскую формулу мира: эти 10 пунктов смогут сделать жизнь Украины и мира безопасной. Фото и видео

Первая леди Украины Елена Зеленская представила украинскую "формулу мира" на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Она рассказала участникам форума о десяти шагах, которые вернут мир в Украину и помогут сделать жизнь всего мира безопасной и справедливой.

Видео дня

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Сама же первая леди подчеркнула : в своей презентации концентрировалась прежде всего на человеческом измерении "формулы мира" Украины, ведь люди, их жизнь и безопасность – самое важное для любого цивилизованного общества (чтобы просмотреть выступление Елены Зеленской, сделайте новость до конца).

"Всемирный экономический форум в Давосе. Правда о полномасштабной войне против нашей страны продолжает звучать. Российская формула войны всем известна: террористические акты, геноцид, военные преступления и разрушение критически важной инфраструктуры. Украинская формула мира содержит десять пунктов, которые смогут сделать жизнь Украины и всего мира безопасной и справедливой", – написал 17 января президент Зеленский.

Он поблагодарил супругу, первую леди Елену Зеленскую за выступление.

"Делаем все для победы Украины", – добавил президент.

О деталях и ходе своего выступления в Давосе на Всемирном экономическом форуме (WEF) рассказала и сама Елена Зеленская.

Она напомнила, что впервые "формулу мира" представил миру сам президент - в ходе саммита G-20, в котором приняли участие лидеры 19 самых мощных экономик мира.

"Десять конкретных пунктов, от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех военнопленных и депортированных, удерживаемых на территории России. Это сейчас одна из ключевых задач для нашего государства – привлечь мир к реализации пунктов формулы мира. форуме представляла формулу мира, прежде всего, в гуманитарном, человеческом измерении. Мы в Украине понимаем, что именно люди – самое главное", - отметила Зеленская.

Она также объяснила, что именно подразумевает под "человеческим измерением": Украина больше всего стремится остановить страдания своих граждан.

"Итак, если у формулы мира есть политическая сторона, то есть и сторона человеческая – родителей, плачущих возле реанимационного отделения, где спасают их раненого ребенка, или мальчика, чью семью расстреляли в автомобиле во время эвакуации кафиры", - подчеркнула первая леди .

При этом, подчеркнула она, Украина стремится именно к миру, а не обманчивому перемирию, которое враг использует для накопления сил перед новым нападением.

"Мир в нашем понимании не равняется перемирию. Чтобы смогли вернуться домой наши люди, которые сейчас разбросаны по миру. Чтобы с фронта вернулись родители, сыновья и дочери. Чтобы снова воссоединились семьи, разъединенные войной. Единение – то, что возвращает мир. Я верю, что этот год не станет годом политкризиса, о котором говорят, – , если этот год станет годом украинской формулы мира, которая будет реализована", - подчеркнула Елена Зеленская.

Напомним, презентованная Зеленским формула мира предусматривает 10 ключевых составляющих:

1. радиационная и ядерная безопасность;

2. продовольственная безопасность;

3. энергетическая безопасность;

4. освобождение всех пленных и возврат депортированных;

5. выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

6. вывод русских войск и прекращение боевых действий;

7. возвращение справедливости: трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба;

8. противодействие экоциду;

9. гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации;

10. фиксация окончания войны.

Глава государства проводит переговоры с мировыми лидерами, убеждая их поддержать предложения Украины.

В то же время, у российского диктатора Владимира Путина ответили на заявления Зеленского о формуле мира для Украины в присущей Кремлю наглой манере. Там заявили, что в России утверждают: предложения Украины вроде бы сделаны "без учета нынешних реалий", которые "нельзя игнорировать". Россия продолжает утверждать, что часть украинской территории, начиная от Крыма и Донбасса, полностью или частично оккупирована еще в 2014 году - и к оккупированным частям Запорожской и Херсонской областей - "принадлежит РФ". Следовательно, Украина должна отказаться от своей земли и своих граждан - и выполнить еще ряд ультиматумов агрессора.