Экс-президент США Билл Клинтон попал в больницу: врачи рассказали о его состоянии

42-й президент США Билл Клинтон был госпитализирован в отделение интенсивной терапии Медицинского центра Ирвина Калифорнийского университета. У него диагностировали инфекцию мочевыводящих путей, которая распространилась на кровоток.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на врачей. Сейчас 75-летний политик находится под наблюдением врачей. Медики ввели ему внутривенные антибиотики. Врачи отметили, что Клинтона поместили в отделение интенсивной терапии по соображениям конфиденциальности и безопасности, а не потому, что ему нужна такая медпомощь.

В больнице рассказали, что Клинтон пошел на поправку, и даже встал с постели.

"После двух дней лечения у него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов, и он хорошо реагирует на антибиотики. Мы надеемся, что он скоро отправится домой", – сказали врачи.

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Отмечается, что Клинтону стало плохо во вторник, 12 октября, когда он находился на частном мероприятии своего фонда. Был сделан тест, который COVID-19 не обнаружил.

"Во вторник вечером президент Клинтон был госпитализирован в Медицинский центр UCI для лечения инфекции, не связанной с COVID-19. Он выздоравливает, в хорошем настроении и невероятно благодарен врачам, медсестрам и персоналу, которые предоставили ему отличный уход", – говорила представитель Клинтона Анхель Урена.

Врачи добавили, что урологические инфекции очень распространены среди пожилых людей, и они легко поддаются лечению, хотя могут быстро распространиться в кровоток. Клинтону будут вводить внутривенные антибиотики до пятницы, 15 октября, когда он, вероятно, перейдет на пероральные антибиотики. Врачи сказали, что его жизненные показатели стабильны.

Добавим, что Клинтон перенес четырехкратное шунтирование сердца в 2004 году, и в 2010 году ему были вставлены два стента, чтобы открыть одну артерию. Но врачи подчеркнули, что его госпитализация не связана с сердцем или коронавирусом.

Билл Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. На пост главы государства он выдвигался от Демократической партии. До своего избрания на пост президента пять раз избирался губернатором штата Арканзас.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети была обнародована расшифровка телефонных переговоров президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона осенью 1999 года. Речь шла о нынешнем главе РФ Владимире Путине.