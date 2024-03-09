Экс-президент Гондураса признан виновным в преступлениях, связанных с наркотиками

Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес в федеральном суде Манхэттена, США, признан виновным в торговле наркотиками. Второй пункт обвинения, по которому политик также быа признан виновным – хранение "деструктивных устройств". Подразумевается оружие, в том числе пулеметы.

Теперь Эрнандесу грозит пожизненное заключение. Сам 55-летний бывший президент, как передает BBC, отрицал какие-либо правонарушения и не признал себя виновным.

Эрнандес признан виновным присяжными после двух суток обсуждения дела. В настоящее время бывшего президента вернули в бруклинскую тюрьму, где он находился с момента экстрадиции. Приговор ему будет вынесен позже.

По словам прокуроров, Эрнандес способствовал контрабанде более 500 тонн кокаина в США. Отдельно прокуроры о взятках в миллионы долларов, которые президент Гондураса принимал за транзит кокаина из Колумбии и Венесуэлы в Штаты. К примеру, Эрнандес получил 1 миллион долларов от мексиканского наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана.

В свою очередь Эрнандес заявил на суде, что "стал жертвой вендетты и заговора организованной преступности и политических врагов".

Эрнандес был президентом Гондураса с 2014 по 2022 год, занимая этот пост два срока подряд. Через три месяца после освобождения президентского кресла он был экстрадирован в Нью-Йорк и арестован в апреле 2022 года.

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