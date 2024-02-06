Экс-генерал армии Польши предложил депортировать из страны всех украинцев призывного возраста: в МИД отреагировали

Из Польши следует депортировать мужчин с украинским гражданством призывного возраста, считает генерал-лейтенант Войска Польского в отставке Вальдемар Скшипчак. По его мнению, так Варшава поможет Киеву в противостоянии с российскими оккупантами.

Свое мнение военный высказал в эфире радио ТОК FM. Министерство иностранных дел Польши, отреагировав на просьбу Onet Wiadomości прокомментировать ситуацию, заявило, что оптимальным решением могло бы стать "урегулирование вопроса на европейском уровне".

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши считает, что облегчить Киеву контакт с украинскими призывниками, которые находятся заграницей, должны не только Варшава, но и Париж, Прага, то есть правительства других европейских стран.

"Что касается вопросов, связанных с призывом на военную службу украинцев, находящихся за рубежом, в том числе на территории Польши. Мы осознаем сложившуюся ситуацию и проблему, которую она представляет для украинской стороны. Мы рассматриваем, как мы можем поддержать украинскую сторону", – отреагировало польское МИД.

От Министерства внутренних дел Польши журналисты узнали, что "никакая работа в этом направлении в МВД не ведется".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 6 февраля депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали законопроекты №10456 и №10457 о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Эти режимы будут действовать по меньшей мере до 13 мая 2024 года.

– В проекте закона №10449 от 30 января 2024 года есть новые нормы, которые касаются украинцев за границей. Так, авторы документа предлагают внедрить новый механизм уточнения военно-учетных данных для граждан военнообязанного возраста.

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