Сбежавшего из Украины экс-бойца "Беркута" заметили в резиденции Лукашенко. Фото

Сбежавшего из Украины после событий Революции Достоинства экс-бойца "Беркута" Сергея Киминчижи заметили на экскурсии в минском Дворце Независимости – резиденции незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Известно, что Киминчижи переехал в Беларусь и стал одним из командиров минского ОМОНа, передает euroradio.fm.

Издание отметило, что в августе украинец участвовал в разгоне белорусских протестующих, а ранее задерживал политических активистов и свидетельствовал в суде против них.

Сотрудников минского ОМОНа и членов их семей повели на экскурсию в резиденцию Лукашенко 27 января. В Дворце их встретила пресс-секретарь политика Наталья Эйсмонт. Событие освещали в правительстве Беларуси.

Ранее белорусское издание "Новы час" писало, что Киминчижи родился в селе Васильевка Одесской области.

После разгона Майдана, где он принимал непосредственное участие, мужчина бежал из страны. В Беларуси он смог получить гражданство, а также вступить на службу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее среди белорусских силовиков ОМОНа, которые принимали участие в разгонах протестов в Минске, заметили нескольких бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут".