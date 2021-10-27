Ехал к Саакашвили: в аэропорту Тбилиси не разрешили въезд в страну украинскому адвокату. Фото

Украинский адвокат Евгений Грушовец, который прибыл в Тбилиси представлять интересы заключенного в грузинской тюрьме Михеила Саакашвили, был фактически депортирован без объяснения причин. У юриста отобрали паспорт и передали командиру экипажа, который обещал вернуть удостоверение личности после посадки в Борисполе.

Об этом сам Грушовец написал у себя в Facebook уже на борту самолета. Обратный рейс самолета был задержан, но не по причине депортации адвоката грузинского политика, а потому что некто из пассажиров внезапно отказался лететь.

"Грузинское гостеприимство ощутил на собственном примере. Меня не пустили в аэропорту Тбилиси в Грузию. Даже не объяснили причины. Я сказал, что приехал к Саакашвили, но, увы, возвращаюсь в Украину", – заметил он.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, каким образом проходят редкие тюремные свидания Михеила Саакашвили в изоляторе Рустави с его возлюбленной Елизаветой Ясько, депутатом парламента от фракции "Слуга народа".