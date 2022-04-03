Джонсон: я сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство усиливает санкционное давление на Россию и увеличивает снабжение Украины оружием. Так политик отреагировал на зверства в населенных пунктах под Киевом, временно оккупированных российскими военными.

Об этом он написал у себя в Twiter, указав, что никакие "вбросы" Кремля не переубедят Запад в том, что именно Россия принесла в мирные украинские города черную смерть. Глава РФ Владимир Путин отдает себе отчет в перманентных поражениях и жестоко мстит за унижения.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы морить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также расширяем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах", – указал британский премьер.

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Джонсон добавил, что его заместитель Доминик Рааб уже занимается организацией независимого международного расследования массовых убийств военными ВС РФ в Буче, Ирпене и Гостомеле. Все виновные в зверствах и мародерстве будут привлечены к ответственности, подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пригласил своих европейских коллег в отставке посетить Бучу, чтобы наглядно увидеть, к чему привела многолетняя политика лояльности и терпимости в отношении такого монстра, каковым является Путин.

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