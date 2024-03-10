Джонсон провел тайные переговоры с президентом Венесуэлы, затронули тему войны в Украине – СМИ

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел тайную встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе. Разговор касался войны в Украине и возможных поставок Венесуэлой оружия России.

Об этом пишет британская газета The Sunday Times, ссылаясь на источники. По их информации, Джонсон частным самолетом прибыл в Каракас из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей.

В общей сложности он пробыл в Венесуэле менее суток.

По словам источников, экс-премьер Великобритании обсудил с Мадуро российское вторжение в Украину, а также информацию о возможных поставках Венесуэлой оружия и военной техники РФ.

Так, в Южной Америке Венесуэла, длительное время находящаяся в международной изоляции, считается союзником РФ.

Еще в 2006 году Москва предоставила Каракасу кредит более чем на 17 млрд долларов. Значительную часть этой суммы Венесуэла потратила на покупку российского оружия. Сама же РФ получает доступ к нефтяным месторождениям Венесуэлы.

А 9 марта 2022 года Мадуро осудил санкции Запада против РФ, заявив, что это якобы может развязать ядерную войну.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мадуро объявил о развертывании войск на восточном побережье из-за "угрозы со стороны Гайаны". Между странами обострился спор относительно территории Эссекибо, которая контролируется Гайаной, но которую Венесуэла считает своей.

В сентябре Мадуро летал в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив, что цель визита – укрепление "братских" отношений с Россией, которые являются "фундаментом" для "процветающего будущего Венесуэлы".

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