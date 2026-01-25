Видео дня
Блог | Джон Кеннеди – Дональду Трампу: А бывает, сынок, и иначе
13 июля 2024 года в Батлере, штат Пенсильвания, Бог сохранил жизнь Трампу, когда одна из пуль, прострелив ему ухо, прошла в миллиметрах от мозга. Весь мир видел это спасение, благодаря которому 45-й президент США смог стать вскоре и 47-м.
Господь возложил тем самым на него определённую миссию, которая ещё, видимо, не выполнена и связана, похоже, не только с Венесуэлой или Гренландией.
Так что Украина ждёт.
