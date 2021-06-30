Экс-президента ЮАР приговорили к тюремному заключению

Экс-президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума приговорен к 15 месяцам тюрьмы. Такое решение во вторник, 29 июня, вынес Конституционный суд ЮАР.

Как передает IOL, 79-летнего политика признали виновным за проявление неуважения к суду – ранее он не ходил на слушания по делу, где он обвинялся в коррупции. На этом заседании мужчина также не присутствовал.

В приговоре подчеркивается, что Зума полностью осознавал последствия своих действий и после того, как суд приказал ему брать участие в заседаниях, умышленно игнорировал это.

Ходатайство о том, чтобы бывший президент страны посещал суд, в декабре прошлого года передала в высший орган правосудия ЮАР специальная комиссия, расследующая факты коррупции во время президентства Зумы (2009-2018 годы).

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Это ходатайство было удовлетворено, но подозреваемый продолжал "прогуливать", а когда появлялся на заседаниях, то не отвечал на поставленные вопросы.

Также он утверждал, что комиссия и суд сделали из него жертву из-за "исключительного и жестокого обращения с ним" и политизации всего процесса.

В итоге судья Конституционного суда признала экс-президента виновным в проявлении неуважения. В приговоре подчеркивается: у мужчины "нет веских оснований" утверждать, что с ним обращались несправедливо.

"Бывший президент лгал, пытался ввести общественность в заблуждение и, в конечном итоге, попытался разрушить верховенство закона", – объявили в суде.

Судья также добавила, что случай Зумы был исключительным из-за его положения в качестве бывшего президента, а также из-за его резкой критики судебной власти.

Политик должен прибыть к полицейским или в участок, чтобы начать отбывать наказание в тюрьме, в течение 5 календарных дней.

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