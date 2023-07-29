Родной город российского диктатора принял гостей – группу визитеров из далекой Африки. В тяжелые времена краха международного имиджа РФ искать хотя бы ситуативных попутчиков для политического банкрота приходится, прикладывая невероятные международные усилия. Если ранее по линии МИД было довольно просто договорится о приезде практически любого лидера Черного континента, то теперь СВР и ГРУ месяцами проводят целые спецопреации, чтобы заманить африканцев в российский силок.

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Сейчас вокруг двухдневного мероприятия в Санкт-Петербурге еще клубятся облака информационной пыли. Проплаченные эксперты млеют от приезда полутора дюжин африканских президентов, восхваляя непоколебимый авторитет Путина в странах вроде Эритреи и Бурунди, о которых еще вчера даже не слышали. В тени всего этого пира во время чумы остаются весьма щепетильные вопросы, не разобравшись в которых, адекватно понимать происходящее невозможно.

Начнем с того, какой бюджет распилили организаторы главного международного события предвыборной кампании Путина на 2024 год. На увеселение африканских "друзей" потрачено около 6 млрд рублей. По нынешним временам кругленькая цифра, учитывая падение поступлений от реализации энергоресурсов и санкционные ограничения, действующие против страны. Указанная сумма сопоставима с затратами на переправу "Керчь" - "Кавказ", которая могла бы помочь уменьшить последствия потенциального уничтожения крымского моста.

Но данная цифра лишь вершина айсберга, который также включает чемоданы взяток, розданных российскими разведчиками в африканских столицах, дабы уломать африканцев вылететь в "Нигерию в снегах". Очень недалекие люди могут думать, что крайне прагматичные африканские деятели современности прильнут к Путину на волне ностальгических воспоминаний об антиколониальной помощи СССР, либо ради лекции о построении иллюзорного многополярного мира и путинских отмазок о проигранной в Украине войне. Российская пропаганда, безусловно, отравляет умы населения многих африканских держав, но афролидеры руководствуются иными соображениями. Кого-то, вроде главарей марионеточных хунт в Мали и Буркина-Фасо, привезли путем военного шантажа, президенту Зимбабве подарили вертолет, президенты ЮАР и Коморских Островов надеются реализовать "африканский мирный план".

Африканцев банально волнует проблема грядущего голода на континенте из-за попыток Москвы заблокировать доступ десятков миллионов тонн украинского продовольствия на международный рынок. Более двух десятков африканских держав зависят от поставок украинского зерна либо от ценовой конъюнктуры на базовые товары. Жалкие подачки в виде обещания бесплатно поставить группе стран Африки несколько десятков тысяч тонн зерна никакой погоды не делают. Тем более аттракцион невиданной щедрости связан с очередной кражей зерновых со временно оккупированной территории Украины, иными словами, получатели данной продукции еще и могут загреметь под нарушение санкционных режимов и в итоге понести куда большие потери, чем объём российской подачки.

Не клеится у Путина дружба с Черным континентом. Каждый контакт с африканскими визави покупается с большим трудом, но для самой России отдача от вложения дефицитных ресурсов не очевидна. К примеру, по планам товарооборот РФ и стран Африки уже должен был составить 40 млрд $, но вместо этого он составляет лишь 45% обозначенной планки. Просто колоссальный провал.

Спонсоры путинских потуг в Африке недовольны низкой отдачей от африканского направления: обещанных золотых гор не наблюдается, имеют место только издержки. К примеру, даже до красивой цифры в 100 млн $ не дотянули. Ради акции по финансированию Кремлем "снижения долговой нагрузки на страны Африки" едва наскребли только 90 млн $.

Пускать пыль в глаза уже не получается. Планы "Росатома" по построению АЭС в нищих Зимбабве и Бурунди отрезвляют даже самых отбитых лоялистов проекта "Путин". Безумие окончательно накрыло верхушку страны, и конца-края кромешной тьме не видно.