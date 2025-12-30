Если коротко, то речь идет о срыве переговоров из-за якобы недоговороспособности украинского руководства. Но это вершина айсберга.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

1. Ми не знаємо куди і коли Росія направить свій ракетний удар "помсти". Більш важливо, як мені здається, те, що після цього Росія розчохлить свою "нову зброю": "нелегітимний Зеленський не може балотуватися знову в Президенти". Логіка росіян проста: з "нелегітимним" Зеленським вони зараз нічого не підпишуть, а вибори з ним вони не визнають. Такий підхід буде підсилюватися інформаційними атаками, розрахованими в тому числі і на наших корисних ідіотів.

2. Також, ця історія матиме важливі наслідки всередині Росії: адже росіянам потрібні нові пояснення: навіщо продовжувати війну. І "напад" на Путіна та необхідність перезавантажити "терористичну Україну" можуть стати в нагоді.

3. Важливо те, що глобально це нічого не змінюватиме, окрім того, що всі переговори потрібно буде переформатовувати. На жаль, я вчергове маю сказати: в Трампа немає достатніх важелів впливу на Путіна. Не він не хоче, а насправді, він не може. І це одна з наших найбільших проблем.