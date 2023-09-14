На примере рашистского военно-промышленного комплекса эксперты рассказывают о видимых и невидимых сложностях войны РФ против Украины.

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Росія обходить американський експортний контроль, використовуючи свої розвідувальні служби та міноборони, які контрабандою провозять мікроелектроніку та інші західні компоненти, необхідні для крилатих ракет та іншої високоточної керованої зброї. Транзитними країнами є Вірменія та Туреччина.

– Московія була змушена різко сповільнити виробництво ракет та іншої зброї на початку війни в лютому 2022 року, – щонайменше на 6-ть місяців. Але наприкінці 2022 року військово-промислове виробництво знову почало набирати обертів.

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– Перед війною РФ могла виготовляти 100 танків на рік; зараз - 200.

– Рашисти збираються виробляти 2 млн артснарядів на рік — це більше, ніж Сполучені Штати та Європа.

– Виробничі витрати Мордору набагато нижчі, ніж Заходу, частково через нехтування безпекою та якістю. Виготовлення 155-мм артснаряду західній країні коштує $5000 - $6000, тоді як виробництво 152-мм Росії – приблизно $600.

Московити мають і вразливі місця:

– Російське виробництво не встигає за темпами використання боєприпасів та втрати техніки. Наприклад, збираючись виготовляти 2 млн боєприпасів на рік, торік вони "випуляли" близько 10 млн снарядів. Це змусило кремль відчайдушно шукати альтернативні джерела для збільшення своїх запасів, намагаючись укласти угоду про зброю з Північною Кореєю.

– Москва стикається з дефіцитом ракетного палива та основної вибухівки, які важче провезти контрабандою, ніж електронні плати. Цей дефіцит стримує кремль від ще більшого нарощення випуску боєприпасів, ракет чи бомб.

– Збільшення військового виробництва дорого обійшлося для економіки: РФ перерозподілила майже третину комерційного сектору на виготовлення зброї. Країна стикається з дефіцитом робочої сили, що також ускладнює подальше промислове зростання.

Як на мене, то ключовий висновок цієї статті такий: Захід змінює ставлення до війни в Україні і готовий визнати (бодай непрямо) черговий промах власних розвідок, – з розрахунками відновлювальної спроможності рашистів. Стратеги НАТО повинні по-новому зверстати свої військові стратегії, в тому числі – й алгоритми забезпечення їх арсеналів. США та ЄС не можуть відставати від "осі зла" в гонитві озброєнь, тим паче – в такий вирішальний момент. І, звісно, слід переглянути свої погляди на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ.

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