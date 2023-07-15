Домогательства 'менее 10 секунд' не являются домогательствами: в Италии суд вынес скандальный приговор, который возмутил общество

Суд в столице Италии Риме вынес скандальный приговор, в котором сказано, что домогательство, которое длилось менее 10 секунд, не является домогательством. Итальянское общество возмущено таким решением.

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Об этом пишет Associated Press. Суд рассматривал дело о сексуальном насилии школьного дворника в отношении 17-летней ученицы. Инцидент произошел в апреле 2022 года.

"Согласно судебным документам, подросток сказала, что мужчина подошел к ней сзади, когда она натягивала штаны, когда шла с подругой вверх по лестнице в Римской средней школе, и просунул руку ей под трусы. Натянув нижнее белье, он немного поднял его в воздухе", – сказано в сообщении.

Дворник признал, что тогда действительно ощупывал девушку, но заявил, что это была шутка.

Суд решил освободить мужчину от ответственности, ведь "это длилось всего около пяти-десяти секунд".

"Суд в Риме решил, что ощупывание длилось "всего несколько секунд" и не было сексуальным, и что оно было настолько кратким, что его аргумент о том, что это была шутка, был убедителен, хоть и "неуместен", – пишут СМИ.

Адвокат девушки-подростка заявила, что она будет оспаривать приговор. Решение суда раскритиковали и женские правозащитные организации, и граждане Италии.

Итальянский актер и комик Паоло Камилли, сыгравший в "Белом лотосе", опубликовал в TikTok видео, где касался своей груди перед камерой, пока таймер отсчитывал 10 секунд. "Если это не развращение, то я не знаю, что это", – сказал он.

Этим роликом Камилли запустил флешмоб, к которому присоединились и мужчины, и женщины. Они снимали похожие видео, чтобы показать, что домогательство, каким бы коротким оно ни было, нельзя отрицать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области задержан 37-летний священник УПЦ Московского патриархата, подозреваемый в развращении 14-летней дочери. Он неоднократно совершал по отношению к ней развратные действия и убеждал девочку никому не рассказывать об этом.

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