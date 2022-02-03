Дом Тюдоров и квартира на шесть спален: в Британии показали особняки олигархов Путина. Фото

В сети появились фотографии британских особняков российских миллиардеров, приближенных к главе Кремля Владимиру Путину. Их недвижимое имущество и иная собственность оказались в поле зрения местных политиков и репортеров после заявления министра иностранных дел Лиз Трасс о том, что олигархам устроят встряску.

Напомним, о том, что россиянам "негде будет спрятаться от санкций" и что возможна конфискация имущества, она заявила в комментарии Sky News. В ответ на происходящее Daily Mail опубликовала материал с адресами и фото имений соратников Путина в Лондоне и других британских городах (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В МИД страны не назвали имен российских олигархов, которых могут коснуться британские санкции, однако журналисты подчеркнули, что они и так всем известны – многие их них входят в число богайтеших людей Британии.

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Общее состояние оценивают в 13,4 миллиарда фунтов стерлингов (539 млрд грн)

Усманов оценивается журналом Forbes как третий по величине олигарх в России с предполагаемым состоянием почти в 14 миллиардов фунтов стерлингов.

Он живет в Лондоне. Его главный дом – Бичвуд-Хаус на севере британской столицы. Он также владеет Sutton Place, особняком Тюдоров, внесенным в список I степени важности, недалеко от Уокинга в графстве Суррей. Оба объекта оцениваются в сумме в 100 миллионов фунтов стерлингов и более (более 3 млрд грн).

Усманов возглавлял дочернюю компанию "Газпрома", до сих пор владеет долей в металлургическом гиганте "Металлоинвест", а также московской газетой "Коммерсантъ"

Усманов родился в Узбекистане, когда тот был частью Советского Союза, и надеялся стать дипломатом, но в 1980 году был заключен в тюрьму за коррупцию. Он отсидел шесть лет, но позже Верховный суд Узбекистана отменил приговор, заявив, что дело якобы было политически мотивированным.

Сейчас ему 68 лет, и Усманов гордится своей дружбой с Путиным: "Тот факт, что он всем не нравится, – это не проблема Путина". От своего друга олигарх получил немало наград: "Орден "За заслуги перед Отечеством" за заслуги перед (Российским) государством", "Орден Александра Невского" и "Орден Почета Российской Федерации" за заслуги перед государством за профессиональные достижения и вклад в дело", а также "Медаль за вклад в международное сотрудничество Министерства иностранных дел".

Состояние оценивают в 3,2 миллиарда фунтов стерлингов (более 123 млрд грн)

Когда-то самый богатый человек в России, нефтяной магнат Дерипаска ушел с поста директора российского энергетического гиганта EN+ Group после того, как попал под санкции. Он владеет домом на Белгрейв-сквер в центре Лондона. Есть также неподтвержденные данные, что ему принадлежит еще один дом на Итон-сквейр.

Дерипаска является близким соратником Путина. Его обвиняют в содействии Кремлю в проведении операций по оказанию иностранного влияния, в частности в США его связывают с бывшим председателем кампании Трампа в 2016 году Полом Манафортом и бывшим шпионом МИ-6 Кристофером Стилом.

Состояние – 200 миллионов фунтов стерлингов (7,7 млрд грн)

"Бывший первый вице-премьер России, а ныне председатель Государственной корпорации развития ВЭБ. Исключительно близок к Путину, которого он боготворит. Алексей Навальный, российский оппозиционер, сказал, что ему принадлежит пентхаус площадью 5380 квадратных футов в комплексе Уайтхолл-Корт в Вестминстере. В квартире стоимостью 11,4 миллиона фунтов стерлингов, как полагают, есть шесть спален и гостиная с видом на Темзу", – пишет Daily Mail.

Отметим, информация о двух квартирах Шувалова с видом на Министерство обороны Британии вызвала волну критики в России после публикации расследования Навального.

Состояние – 375 миллионов фунтов стерлингов (14,4 млрд грн)

Андрей Костин также привлек внимание западных СМИ. Он является президентом и председателем банка ВТБ, который контролируется государством. Дочерняя компания банка ВТБ "ВТБ Капитал" базируется в Лондоне и под санкции не подпадает. Костин имеет тесные связи с Путиным.

Уточняется также, что Лондонская фондовая биржа является ведущей зарубежной торговой площадкой для многих российских компаний. В Великобритании зарегистрированы около 60 таких общей стоимостью 70 миллиардов фунтов стерлингов, включая "Газпром", "Роснефть", "Сбербанк", ВТБ, "Лукойл" и "Норильский никель".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские банки провели технологические учения на случай введения санкций со стороны США.