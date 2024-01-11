'Должны внедрить механизмы': в Польше рассказали, будут ли депортировать военнообязанных украинцев

Польша не намерена депортировать из страны военнообязанных граждан Украины. В то же время там готовы создать условия, чтобы украинцы сами вернулись на Родину.

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Об этом в комментарии изданию Sestry заявил глава Комитета по иностранным делам Сейма Павел Коваль. По его мнению, противозаконно "выгонять" из Польши мужчин, подлежащих мобилизации в родной стране.

Он отметил, что в Украине, по некоторым данным, сейчас проживает менее 30 миллионов человек, поэтому проблема с мобилизацией действительно частично связана с тем, что многие выехали за границу.

В то же время, по его словам, Варшаве лучше внедрить механизмы, чтобы молодые украинцы, которые могут воевать, вернулись в Украину.

"То есть нужно позаботиться, чтобы при получении разрешений на работу, продлении срока пребывания, на партнерских условиях проходила проверка, могут ли люди быть мобилизованными в Украине", – выразил убеждение Коваль.

Он добавил, что в случае положительного ответа таким гражданам могут просто отказать в приеме на работу в польских фирмах и учреждениях. Кроме того, могут отказать и в продлении статуса временной защиты и выплате пособия.

"Естественно, что человек без работы, без денег и на нелегальном положении долго в стране не продержится", – объяснил представитель Сейма.

По его мнению, подобными должны быть и направленные действия других стран, где находится много украинцев.

"Это также спустило бы пару тем, кто говорит, что украинцы выехали, вместо того, чтобы идти и защищать свою страну", – подытожил Коваль.

Напомним: в Верховной Раде Украины предупредили, что изменения в законе о мобилизации будут касаться и украинцев за границей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Германии тоже заявили, что не будут способствовать мобилизации украинских мужчин, находящихся в их стране. Министр юстиции ФРГ Марко Бушман утверждает, что их законы не предусматривают такую возможность.

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