'Должны держать нашу судьбу в собственных руках': Боррель рассказал о планах ЕС на каденцию Трампа

У Европейского Союза нет планов на время президентства Дональда Трампа, который одержал победу на выборах в Соединенных Штатах Америки. Однако его избрание на пост главы Штатов показало, что мир меняется, а Европе нужно становиться сильнее.

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Об этом в интервью Суспільному сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который 10-11 ноября был с визитом в Киеве. Этот визит станет его последним официальным визитом в Украину во время пребывания в должности.

Боррель отметил, что у ЕС есть план, как усилить автономные возможности европейцев, чтобы обеспечить им безопасность и защиту.

"7 лет назад, когда начался первый президентский срок Трампа, многие европейские лидеры говорили, что мы должны взять нашу судьбу в свои руки. И это до сих пор является правдой. Мы должны держать нашу судьбу в собственных руках", – сказал он.

Глава дипломатии ЕС добавил, что США были и остаются самым важным партнером для Европы. Кроме того, Вашингтон – одним из крупнейших "поставщиков" безопасности в рамках НАТО.

"Но мы должны взять нашу часть – большую ответственность за нашу безопасность и защиту. Мы уже начали делать это, но мы должны продолжить это делать быстрее", — сказал дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Жозеп Боррель находится в Украине в рамках своего последнего официального визита в должности.

– 10 ноября топ-дипломат ЕС приехал в село Ягодное Черниговской области. Ему показали школьный подвал, где российские оккупанты 27 дней удерживали почти всех местных – 367 человек – в тесном помещении без света и вентиляции.

– Утро 11 ноября он провел в укрытии в Киеве из-за воздушной тревоги и угрозы российского ракетного удара. Боррель подчеркнул, что ежедневная угроза атак стала привычной реальностью для украинцев.

– С президентом Владимиром Зеленским они обсудили дальнейшее взаимодействие Украины и ЕС, увеличении военной помощи и снятие ограничений на удары по военным целям на территории РФ.

– По словам Борреля, Европейский Союз уже передал Украине более 980 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. До конца года Силы обороны получат остаток из обещанного партнерами миллиона снарядов от ЕС.

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