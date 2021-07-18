Не зря говорят, что добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.

Это эффективно доказано операцией "Дар" — израильским рейдом на аэропорт Бейрута (Ливан) вечером 28 декабря 1968 г., проведенным в ответ на террористические акты палестинцев против израильских самолётов.

Перед этим 22 июля 1968 г. палестинские боевики захватили самолёт авиакомпании "Эль-Аль", выполнявший рейс по маршруту Рим–Тель-Авив, и вынудили пилотов совершить посадку в Алжире.

26 декабря того же года был произведён обстрел израильского самолёта в аэропорту Афин, при этом погиб один гражданин Израиля. Ответственность за эти акции взял на себя Народный фронт освобождения Палестины, базировавшийся в Бейруте.

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Ещё после июльского угона самолёта в вооружённых силах Израиля началось планирование операции возмездия. После обстрела самолёта в Афинах план был скорректирован. Предполагалось уничтожить самолёты арабских авиакомпаний в международном аэропорту Бейрута, чтобы заставить правительство Ливана отказаться от сотрудничества с НФОП.

К участию в операции были привлечены подразделения специального назначения "Сайерет Цанханим" и "Сайерет Маткаль". Отряд базировался на авиабазе Рамат-Давид, его командиром был назначен Рафаэль Эйтан.

Всего в операции было задействовано 15 вертолётов, 6 вспомогательных самолётов, 6 боевых самолётов и несколько катеров (на случай, если возникнет необходимость спасать экипаж и пассажиров вертолёта из воды).

По плану израильского Генштаба аэропорт был разделен на три сектора — восточный, западный, а также сектор, где располагался терминал. В каждом секторе предстояло действовать единой, небольшой по численности команде спецназовцев. Группу управления возглавлял генерал Рафаэль Еитан. Его позывной "Raful". Она насчитывала 12 бойцов, включая и начальника отдела спецопераций Генштаба. Полковнику Узи и его 22 коммандос выделялся западный сектор. На вертолетах "Super-Frelon" им предстояло десантироваться в конце взлетно-посадочной полосы и уничтожить самолеты, находившиеся там. Майор Дигли руководил вторым отрядом спецназовцев. Под его командой было 20 бойцов. Они получили приказ приземлиться к югу от главного здания аэропорта и уничтожить самолеты в своем секторе.

28 декабря в расчетное время три вертолета "Super-Frelon" неожиданно появились в небе над Бейрутским аэропортом и уже через несколько минут высадили штурмовые группы в трех намеченных точках. На часах было 21.18. Через пять минут совершил посадку вертолет с группой управления.

Сорок пять минут назад вертолеты поднялись с авиабазы Рамат-Дэвид, выстроились в боевой порядок и направились к побережью. Потом, совершив маневр, повернули в сторону Бейрутского международного аэропорта. Вертолет "Белл" сделал несколько заходов, выпустил больше сотни дымовых гранат и дымовых сигнальных ракет. Таким образом, с востока и севера летное поле было окутано дымовой завесой.

На дороги, ведущие в аэропорт, с вертолета сбросили специальные шипы. Это нехитрое устройство сыграло большую роль. Вскоре на въезде в аэропорт образовалась огромная пробка. Остановились машины, покидающие аэропорт. Полиция и пожарные команды, которые уже мчались к аэродрому, не могли пробиться вперед. Дороги, ведущие к аэропорту, оказались блокированы. Другой вертолет, "Гепард", давал предупредительные пулеметные очереди впереди машин, которые вылезали из пробки и пытались прорваться к аэропорту. Военный грузовик, объехавший пробку по бездорожью, был тут же подожжен. Тем временем отряды Узи, Дигли и Негби устремились к самолетам. В каждом отряде была группа прикрытия. Пока одни спецназовцы, перебегая от лайнера к лайнеру, устанавливали мины, их товарищи подавляли огонь полицейских и охранников.

В результате операции "Дар" в Бейрутском международном аэропорту было уничтожено 13 самолетов, принадлежащих арабским авиакомпаниям МЕА, Айр-Ливия. Среди разрушенных воздушных лайнеров оказались самолеты "Боинг-707", "Коммета С-4", "Каравелл", "Виконта". Ущерб составил около 42 миллионов долларов.

В арабских странах намек поняли – и предупредили палестинских братьев, что не намерены из-за их воздушных фокусов подвергать себя риску израильских рейдов.

О том, что это не пустые слова вскоре пришлось убедиться палестинским террористам. В арабских странах не разрешали садиться угнанным израильским самолетам. Они арабским братьям террористов из ООП показались слишком опасными целями. Нарываться на подобное произошедшему в бейрутском аэропорту никому больше не хотелось…

446Andrii Klymenko, Valentin Kim та ще 444

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