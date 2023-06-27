Для сдерживания РФ и укрепления восточных границ НАТО: Германия отправит в Литву 4 тысячи военных

В Германии заявили, что готовятся на постоянной основе разместить в Литве бригаду войск численностью около 4 тысячи человек. Такой шаг призван для сдерживания угрозы со стороны страны-агрессора России для восточного фланга НАТО.

Видео дня

Об этом сказал глава министерства обороны Германии Борис Писториус во время учений НАТО в Литве в понедельник, 26 июня, передает Bloomberg. По его словам, Альянс проводит переоценку потенциальной угрозы от РФ.

Как пишут журналисты, литовские чиновники на протяжении нескольких месяцев лоббировали более жесткую позицию относительно предотвращению российской агрессии. Страны Балтии опасаются, что на фоне полномасштабного вторжения в Украину Россия может попытаться захватить территории, которые Эстония, Литва и Латвия вернули себе после распада Советского Союза.

Как отмечается, особенно уязвима Литва, которая расположена между российским Калининградом и Беларусью. Более того, РБ согласилась разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие.

"Это потребует значительных усилий. Мы договорились постепенно наращивать бригаду", – сказал министр.

Он добавил, что для размещения такой бригады необходимо создание соответствующей инфраструктуры. Издание напомнило, что ранее Берлин указывал, что Литве потребуется некоторое время для создания нужного количества казарм, жилья для семей, складов и тренировочных площадок.

Со своей стороны президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что последствия мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, включая вероятное перемещение вагнеровцев в соседнюю Беларусь, повлияли на безопасность региона. Писториус сказал, что ситуация в России "кажется очень нестабильной".

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО контактировало с министерством обороны России из-за ситуации, повлекшей за собой бунт наемников "Вагнера". Североатлантический альянс пошел на такой шаг из-за риска полной бесконтрольности в Москве и угрозы ядерной аварии.