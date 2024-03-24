Для армии США экстренно создадут ранцевые РЭБы: что об этом известно

В ближайшие месяца армия США может получить рюкзаки с новыми возможностями радиоэлектронной борьбы, а также специализированные инструкции по их использованию. Однако для этого Конгресс должен принять полный бюджет на 2024 год.

Эксперты отметили, что США нуждаются в развертывании переносных комплексов РЭБ, которые могут помочь обнаружить позиции противника. Об этом сообщает Defense One.

Командующий армейским киберцентром США генерал-майор Пол Стэнтон заявил, что военные смогут использовать ранцевые РЭБы для геолокации важных целей. Также эти системы помогут создавать помехи целям противника.

"Например, мы можем заглушить их голосовую компоненту на поле боя. Но, что очень важно, мы также можем обратить эту систему обратно на себя и определить, как мы выглядим в электромагнитном спектре. Потому что мы знаем, что наши противники постоянно наблюдают за нами", – заявил Стэнтон.

Рюкзаки РЭБ смогут переносить два солдата: один для просмотра спектра, другой для поиска оперативных сигналов, которые могут помочь командирам. Но они также предоставляют командирам уникальную возможность, чтобы увидеть, как соединения выглядят с точки зрения электромагнитной сигнатуры.

Армия США хочет доставить эти пакеты РЭБ на базы в ближайшие шесть месяцев. Стэнтон подчеркнул, что таким образом до принятия бюджета будет доступно финансирование для доставки переносного комплекта в подразделения РЭБ в каждой боевой группе бригады, а их развертывание начнется уже в этом году.

Стоит отметить, что развертывание таких средств РЭБ в армии США действительно происходит с колес, а сроки нововведения для такой структуры, как американская армия достаточно сжатые. При этом массовое производство и насыщение средствами РЭБ бригад будет происходить уже параллельно с обучением и интеграцией новых возможностей на низшем пехотном уровне.

Напомним, в Украине планируется организовать масштабное производство средств радиоэлектронной борьбы, а также наземных беспилотных платформ. Рынок БПЛА за прошлый год удалось увеличить в сто раз, и по тому же примеру будут развивать рынок РЭБ.

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