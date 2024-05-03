'Дискуссии продолжаются': в США подтвердили переговоры с Украиной по соглашению о безопасности

Администрация США подтвердила, что продолжаются переговоры с Украиной по подписанию двустороннего соглашения о безопасности. Однако деталей этой работы не раскрывают.

Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга. Он подчеркнул, что США работают над обеспечением долгосрочной поддержки Украины.

"Мы четко дали понять, что работаем над тем, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку безопасности Украины", – сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты оказывают значительную помощь Украине для защиты от российской агрессии, "и мы работаем над долгосрочным соглашением по безопасности".

Представитель Госдепа США заверил, что эту позицию президент Джо Байден высказал еще во время предыдущего саммита НАТО, и она остается без изменений.

"Эти дискуссии продолжаются, но я не буду вдаваться в детали", – отметил Мэтью Миллер.

Напомним, Украина и США провели третий раунд переговоров по соглашению о безопасности. Стороны "отметили существенный прогресс в согласовании основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий".

Делегацию нашей страны по поручению главы государства Владимира Зеленского возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, недавнее одобрение США пакета помощи Украине значительно ускорило переговорный процесс, и ужеВ ближайшее время лидеры обоих государств смогут подписать двустороннее соглашение о безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство приближается к важному договору безопасности с Соединенными Штатами Америки. По его словам, в мае-июне Украина выйдет на договоры безопасности не только с США, но и с северными странами, такими как Швеция и Норвегия.

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