Сейчас ситуация в мире хуже, чем перед Второй Мировой войной, потому что многие страны обладают ядерным оружием.

А ядерное оружие вместо орудия сдерживания превратилось в орудие шантажа.

У кого зараз є ядерна зброя?

Серед демократичних країн – США, Великобританія, Франція, ну ще й Ізраїль, котрий ніколи не признавався в цьому.

Серед країн з диктаторськими режимами – Росія, Китай, КНДР, Пакистан, і Індія, що приєдналася до них, і Іран,який вже дуже близько підійшов до створення атомної бомби.

А сама ситуація до болю нагадує час перед Другою Світовою війною.

Зʼявився Гітлер 21 століття. Зʼявилася країна, яка, як і німці з 30 років 20 століття обожнювали свого нікчему.

Як і німці, росіяни вважають себе вищою расою, тобто самою духовною.

Зʼявилися свої Судети – Крим, а ще частина Донбасу, яку Путін не міг відвоювати за 3,5 роки, а зараз вимагає, як умови для початку переговорів, і зовсім необовʼязково, що він почне переговори після залишення цієї території нашими військами.

Я вже не кажу про абсурдність цієї вимоги, йому пропонують просту схему мирних переговорів – переговори з урахуванням реалій на землі.

Але поява цієї абсурдної ідеї доказує, що він не збирається проводити ніякі мирні переговори.

Зʼявилися свої Чемберлени і Даладьє.

З 2014 року це були Ангела Меркель, Президент Франції Макрон, Ердоган, Папа Римський, Китай з Бразилією…

Росія порушила всі міжнародні умови, приєднала до себе території іншої держави, порушила кордони іншої країни, а всі ці переговорники бажають її утихомирити.

А зараз появився могутній переговорник, який перевершує всіх, разом взятих – Дональд Трамп.

Путін вже раз сім відмовляв його умови, а він все надіється, що може на сотий раз, він на щось згодиться.

А поки санкції можна не вводити.

Поки демократичні країни будуть надіятись на якийсь розум і бажання закінчити війну, тоталітарні країни обʼєднуються в своєму бажанні зруйнувати весь цивілізований світ, і ніякий "прекрасний" океан не завадить їм в цьому бажанні.

І справа не тільки в Росії чи навіть в Китаї.

Ви же знаєте, як Іран воює з Ізраїлем при допомозі своїх "проксі" – Хезболи, Хамаз, Йеменскі хусити…

А у Китаї і Росії є свої "проксі" – КНДР, Іран.

Зараз КНДР переживає економічний бум; Росія купує у них ракети, снаряди…

Північна Корея поставляють своїх бійців на допомогу Росії, а вона поставляє новітні технології для збільшення ядерного потенціалу Кореї.

Ніяких розбіжностей у них немає, на скільки кілометрів і на які країни можна запускати ракети, а на які ні.

Наступний Іран, якому Росія допомагає в ядерній технології, а можливо вже і поставило десяток ракет з ядерними боєголовками.

Хто може проконтролювати дії КНДР чи Ірану?

А західні країни якось мляво на це реагують.

А як же не мляво?

Чому Росія може ігнорувати договір про нерозповсюдження ядерної зброї, і ніхто не реагує? На якій основі вона поставила чи збирається поставити ядерну зброю Білорусі?

Реакція повинна бути миттєвою.

Вона поставляє 100 ракет Білорусі, а гаранти недоторканності кордонів України – США і Великобританія поставлять 100 ракет в Україну.

Китай чи Росія допомагають Північній Кореї і Ірану в ядерній технологіях, а чому не допомогти в цьому випадку, наприклад, Німеччині?

Пора закінчувати з цією безкарністю диктаторів,

Ви спитаєте, чи не зробить це хаос в міжнародних відносинах?

Міжнародний хаос вже є, коли держава з ядерною зброєю може порушувати кордони іншої країни.

А коли вона зрозуміє, що безкарність закінчилася, то не буде такою рішучою.

Але для цього потрібна не тільки рішучість, але і реальне розуміння того, що бандити бояться тільки сили, і відступають тільки перед силами.

Європа вже зрозуміла, залишилося зрозуміти це Дональду Трампу.

Час зараз рухається не на користь цивілізованим країнам.

Ми вже побачили, що більшість країн поважає тільки силу і гроші.

Нам потрібно бути сильнішими і рішучими.

1000 далекобійних ракет важливіші, ніж вмови агресора.

Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна в Узбекистані. В центрі стоїть "труна".