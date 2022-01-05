Последние сутки в Казахстане происходили события, которые сложно было не заметить в Украине и к которым, на самом деле, сложно высказать достаточно однозначное отношение. Хотя, ряд политологов и экспертов уже успели целиком и полностью, слепо поддержать протесты в Казахстане и казахскую оппозицию, а ряд экспертов сравнивают эти события с августом 2020 года в Беларуси.

На самом же деле здесь не всё так однозначно и чтобы выработать своё отношение к этим событиям, если такое желание есть, следует учитывать целый ряд переменных, как раз и формирующих происходящее.

Казахстан – крупнейшая страна в Азии, своим положением играющая важную, стратегическую роль в регионе. Долгое время её несменным руководителем являлся Нурсултан Назарбаев, которого в 2019 сменил Касым-Жомарт Токаев. Но, в действительности эта смена была формальной и правление клана Назарбаева в Казахстане не ослабло. Хотя, в последнее время Токаев и пытается демонстрировать некую независимую от клана политику, но пытаться – не означает демонстрировать.

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Сами же протесты взяли своё начало с западных областей Казахстана, региона с достаточно крупными нефтяными и газовыми месторождениями. В этом регионе Казахстан добывает нефть и газ при содействии международных партнёров, среди которых есть как британские, американские и французские компании, так и китайские и российские. Но, несмотря на наличие ресурсного потенциала регион этот довольно бедный и протесты, вплоть до откровенных погромов, здесь не редкость.

Нынешний же протест начался после того, как правительство Казахстана резко, почти в 3 раза, подняло стоимость газа для населения. Именно этот рост цен стал катализатором протеста и людей вполне можно понять, посочувствовать и даже поддержать. Но, проблема в том, что рост цены на газ для населения стал следствием повышения этой цены на поставки газа в Казахстан из России.

То есть, фактически, можно говорить о том, что именно Россия катализировала недовольство в Казахстане, проверенным и хорошо испытанным энергетическим инструментом давления и дестабилизации. В свою очередь народ не стал особо разбираться в первопричине роста цен и вышел на улицу с радикальными требованиями в адрес, как правительства, так и остающегося у правления страны Назарбаева - "Шал, кет!".

В свою очередь, когда в СМИ и аналитических материалах события в Казахстане начали сравнивать с Беларусью, меня постоянно отдёргивало. Отдёргивало поскольку это две совершенно разные ситуации, хотя, не могу не согласиться, в обоих случаях чувствуется присутствие северного соседа. Как явное, так и скрытое.

В частности, в Буларуси “независимая” и “демократичная” так называемая “оппозиция”, странным образом финансово и медийно поддерживалась из России. Беларускую “оппозицию” финансировали российские банки, в частности из пула “Газпрома”. Беларускую “оппозицию” медийно раскручивали ресурсы Алишера Усманова. Беларускую “оппозицию” консультировали кремлёвские политологи. Беларуская “оппозиция”, которую всячески называли продуктом иностранного вмешательства в дела Беларуси, регулярно обращалась с призывами о помощи к Владимиру Путину!

Фактически, в Беларуси нет никакой беларуской “оппозиции”, а есть российский продукт, выдаваемый за “оппозицию”, которую навязали западным странам. В свою очередь, в Казахстане всё ровным счётом наоборот.

В ходе нынешних протестов в Казахстане в медийном потоке регулярно стал всплывать такой себе казахский оппозиционер как Мухтар Аблязов. Он не только поддерживает протесты, но и берёт на себя за них ответственность и позиционирует себя чуть ли не как лидером-организатором протеста. И на первый взгляд может показаться, что это такой себе местный, казахский Алексей Навальный, ну или на худой конец, Светлана Тихановская.

На самом же деле всё куда прозаичнее, поскольку Аблязов это не просто бывший чиновник, коррупционер и мошенник, провернувший аферы на миллиарды долларов, но преступник международного разлива. Он находится не только в розыске в Казахстане, России и Украине, но и в Великобритании, но был арестован во Франции, правда, с предоставлением статуса беженца.

В свою очередь, в Казахстане, будучи в бегах, Аблязов умудрился создать партию “Демократический выбор Казахстана”, которая очень быстро была причислена к числу экстремистских. Это вынудило ДВК создать стороннюю организацию "Көше партиясы", которая так же попала в число экстремистских.

Но, не смотря на то, что Мухтар Аблязов, обокравший казахов, по самым скромным подсчётам, на $5 млрд, арестованный во Франции и находящийся в розыске в ряде стран, в Великобритании приговорённый к 22 месяцам заключения только за неуважение к суду, не говоря об остальных составляющих дела, продолжает пользоваться определённой поддержкой в Казахстане.

К слову сказать, на середину декабря 2021 года представители ДВК планировали проведение митингов, в защиту, как самой партии, так и Аблязова. Посольство США в Казахстане на тот момент предупреждало своих сотрудников и американских граждан, находящихся в стране о повышенных рисках на этот период.

Собственно, главный “оппозиционер” в стране вообще не вызывает доверия и это мягко говоря.

Так же отличительной чертой протестов является то, что в отличие от Беларуси в Казахстане куда более серьёзный дух национальной самоидентичности. Самоидентичности, которая так сильно раздражает Россию в любой стране, на которую она имеет те или иные виды.

Например, в российском медиапространстве уже давно раскручивается нарратив об ущемлении прав русскоговорящих в странах Азии, в том числе – в Казахстане. Как известно это излюбленный нарратив кремлёвской пропаганды, “ущемление русскоговорящих”, дабы оправдывать любые вмешательства и любые действия против той или иной страны. С другой стороны это не означает о том, что в стране напрочь отсутствуют пророссийские настроения.

Кроме того, в сторону Казахстана лично Путин неоднократно делал неоднозначные выпады, не смотря, внешне, на дружеские отношения двух стран. Например, Владимир Путин заявлял, что, дословно: “У казахов не было государственности никогда”, а так же, что Казахстан - “русскоговорящая страна”. А в декабре 2021 года Путин заявил, что Токаева может ждать судьба Саддама Хусейна, ведь так же отдаёт предпочтение многосекторной внешней политике, сотрудничая с Турцией, Китаем и США.

Важно отметить, что угроза в адрес Токаева прозвучала после того, как был арестован один заместителей министров казахского правительства, который долгое время сотрудничал с ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) и регулярно передавал российской стороне секретную информацию.

То есть, в дестабилизации Казахстана Россия заинтересована в, не меньшей степени, чем любой другой страны, на которую распространяются интересы Кремля. Хотя, дестабилизировать её по беларуской методичке не получится.

С другой стороны, любая дестабилизация это новое пространство для манёвра. И то, что именно Россия поднесла спичку к бензоколонке социального возмущения – это факт. Достаточно было поднять цену на газ и вот, десятки городов Казахстана объяты протестами, правительство отправлено в отставку, среди силовиков раскол, страна целиком и полностью дестабилизирована.

И теперь, по итогу событий, от Москвы следует ожидать следующий ход. Власти Казахстана ослаблены, страна оказалась за сутки на распутье, а неоднозначность ситуации во всех отношениях лишь добавляет варианты негативного сценария с соответствующими последствиями.

А потому, протест в Казахстане имеет множество переменных, которые не позволяют относиться к нему однозначно. В какой-то степени это хорошо, ведь повышает степень непредвзятости к происходящему и трезво оценивать действия сторон. С другой стороны, в этом нет ничего хорошего, поскольку шансов на негативный сценарий, особенно при внешнем участии третьей, гибридной стороны, для страны куда больше, чем может показаться на первый взгляд.

Наблюдаем!