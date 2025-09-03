Канцлер Германии Фридрих Мерц решил публично назвать вещи своими именами, заявив, что Путин "будет готов к переговорам только тогда, когда это будет выгодно ему самому".

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

"Зараз, на його думку, продовження війни вигідне. Він захоплює території. Він бачить дискусії, які ми ведемо тут, у Європі, і в Америці. Він бачить, як із ним поводиться американський президент. Він бачить, як із ним поводяться інші глави держав і урядів світу — я назву лише ключове слово: Шанхайська конференція", — сказав канцлер.

І він цілком має рацію. Президент США Дональд Трамп може скільки завгодно передавати у соцмережах "вітання" Путіну, Сі, Кіму та їхнім союзникам, але їх набагато більше цікавить огляд новітніх зразків військової техніки, що відбувся цієї ночі на параді в Пекіні.

Поки американці та європейці продовжують вести безкінечні дискусії, "конференція диктаторів" зміцнюється та озброюється. Якщо Захід терміново не перейде від прострочених ультиматумів і "вітань" до конкретних дій — посилення санкцій, постачання зброї Україні та розширення військово-промислового комплексу, — демократії можуть зазнати нищівної поразки.