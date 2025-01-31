Дело о геноциде: суд ООН установил сроки подачи документов для Украины и России

Международный суд ООН в Гааге установил сроки подачи документов в рамках рассмотрения иска Украины против РФ по Конвенции о геноциде. У Киева есть время до 20 мая, у российской стороны – до 22 сентября.

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Об этом сообщается в прессрелизе суда. "Суд предложил Украине и России представить свое мнение по этому вопросу до 20 мая 2025 года и 22 сентября 2025 года соответственно", – говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что в дальнейшем суд ООН должен решить, являются ли эти встречные требования допустимыми, "приемлемыми для рассмотрения".

Напомним, 26 февраля 2022 года Украина подала в Секретариат Международного суда ООН в Гааге заявление с жалобой, что РФ злоупотребляет Международной конвенцией о предотвращении геноцида для оправдания полномасштабного вторжения.

Объявляя о так называемой СВО, Путин заявлял, что якобы преследует цель предотвратить геноцид на востоке Украины.

В своем иске Киев требует привлечь Москву к ответственности за искажение понятия геноцида.

18 ноября 2024 г. РФ подала контрмеморандум, содержащий встречные требования в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Украина отрицала приемлемость этих требований.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 января 2025 года Украина стала 125-м государством-участником Международного уголовного суда в Гааге. Одно из основных преимуществ полноценного участия в деятельности МКС – иммунитет от обвинения украинцев в военных преступлениях со стороны других государств.

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