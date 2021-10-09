Делегация США и 'Талибан' проведут первую встречу на международном уровне

Делегация США встретится с представителями "Талибана" в Дохе. Встреча пройдет в субботу и воскресенье, 9-10 октября, и станет первой между сторонами на международном уровне после вывода американских войск из Афганистана.

Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на собственные источники. По их информации, эта встреча не означает признания легитимности власти талибов в Афганистане.

"Эта встреча является продолжением прагматического взаимодействия с талибами, которое мы ведем по вопросам, представляющим жизненно важный национальный интерес", – сказал в беседе с изданием высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

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Представители США, по данным Reuters, постараются надавить на талибов, чтобы обеспечить эвакуацию из Афганистана оставшихся граждан США и других стран, а также договориться об освобождении удерживаемых талибами американцев.

"Другим приоритетом будет удержание талибов в их приверженности тому, что они не позволят Афганистану вновь стать рассадником "Аль-Каиды" или других экстремистов", – сообщил источник.

Отмечается также, что в состав американской делегации войдут заместитель специального представителя Госдепартамента Том Уэст, а также высокопоставленный сотрудник USAID по гуманитарным вопросам Сара Чарльз. Со стороны талибов будут присутствовать представители кабинета министров.

После захвата власти движением "Талибан" Афганистан столкнулся с крахом экономической и социальной систем. США и другие западные страны пытаются сделать трудный выбор, так как над Афганистаном нависает серьезный гуманитарный кризис. Они пытаются сформулировать для себя, как взаимодействовать с Талибаном, не оказывая ему той легитимности, которой он добивается, обеспечивая при этом поток гуманитарной помощи в страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Афганистан находится на грани социально-экономического коллапса, который опасен не только для его жителей и региона в целом, но и для международной безопасности.