'Давление на жертву, а не на агрессора': Бриджит Бринк объяснила, почему покинула пост посла США в Украине

Бывший посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк заявила, что ушла в отставку из-за давления, которое администрация президента Дональда Трампа оказывала на официальный Киев, а не на страну-агрессора Россию. Дипломат раскритиковала внешнюю политику президента США в отношении Украины и отметила, что причиной ее увольнения стали именно действия Трампа.

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Об этом Бринк написала 16 мая в своей колонке в издании Detroit Free Press. Она отметила, что ушла в отставку после почти 30 лет службы, поскольку больше не могла проводить политику администрации Трампа.

"К сожалению, политика администрации Трампа с самого начала была направлена на оказание давления на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Поэтому я больше не могла добросовестно проводить политику администрации и считала своим долгом уйти в отставку. Прослужив нашей стране почти три десятилетия, я ушла в отставку с должности посла в Украине", - написала она.

Бриджит Бринк заявила, что с момента полномасштабного вторжения в Украину Россия творит "чистое зло": убивает мирных жителей, похищает детей, совершает военные преступления, заставляет украинцев покидать свои дома и искать убежища в чужих странах.

Дипломат отметила, что за свою карьеру, проведенную в зонах конфликтов, она никогда не видела "настолько систематического насилия, настолько распространенного и такого ужасного" со времен Второй мировой войны в Европе.

По словам Бринк, мир любой ценой, которого добивается Трамп, на самом деле является не миром, а умиротворением, что не ведет к безопасности, защищенности или процветанию, а приносит новые войны и страдания.

Она подчеркнула, что действия США по войне в Украине станут сигналом противникам Америки, в частности Китаю. По ее словам, Путин не остановится в Украине, а его успех подорвет безопасность в Азии и во всем мире.

"Америка, которую я люблю, та, которой служили наши бабушки и дедушки, никогда не стояла бы в стороне и не позволила бы таким ужасам произойти. Не отказалась бы помогать нашим друзьям, не успокаивала бы агрессора", - подчеркнула Бринк.

Она отметила, что не может стоять в стороне, "когда в страну вторгаются, демократию бомбят, а детей безнаказанно убивают".

"Я считаю, что единственный способ защитить интересы США - это отстаивать демократию и противостоять автократам", - добавила Бринк.

Напомним, что Бриджит Бринк назначил на должность бывший президент Джо Байденом, она работала послом США в Киеве с мая 2022 года.

10 апреля 2025 года СМИ сообщили, что Бринк планирует досрочно уйти с должности посла в Украине. Вечером того же дня в Госдепе США подтвердили ее отставку. В ведомстве объяснили это завершением трехлетней каденции дипломата "в условиях войны".

Как сообщал OBOZ.UA, покидая свою должность, Бриджит Бринк подчеркнула, что работа послом США в Украине была честью всей ее жизни. По ее словам Украина справедливо "получила репутацию мужественной нации, которая принадлежит к Европе, суверенного партнера, сильного, крепкого и инновационного".

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