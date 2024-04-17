Дания продала Аргентине 24 истребителя F-16: что происходит

Министры обороны Аргентины и Дании подписали соглашение о купле-продаже 24 истребителей F-16. По словам министра обороны Аргентины Луис Петри, это "самая большая покупка для ВВС Аргентины с 1983 года".

"С новыми самолетами мы делаем важный шаг в нашей оборонной политике, восстанавливая сверхзвуковые возможности нашей авиации и добиваясь окончательного вступления наших ВВС в технологический 21 век. Теперь все наше общество лучше защищено от всех возможных нынешних угроз", - заявил Петри.

Согласно заявлению главы Минобороны Аргентины, истребители F-16 станут новой основой системы противовоздушной обороны этой страны. До этого дня ВВС Аргентины использовали французские самолеты Dassault Mirage.

Помимо самих F-16, соглашение предусматривает поставку от Дании четырех авиационных тренажеров, восьми двигателей и запасных частей для самолета, которые будут иметь гарантию на пять лет. Кроме того, контракт предусматривает подготовку пилотов и механиков, работающих на этой системе вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания намеревалась передать Украине первые шесть истребителей F-16 еще в районе прошлого Нового года. Теперь в Дании говорят, что поскольку не завершена подготовка украинских пилотов, эта поставка будет на полгода позже.

На самом деле первые пилоты из Украины уже закончили обучение работе на F-16 (подготовка проходила в Великобритании). Теперь их ждет следующий этап обучения – во Франции.

В США и Дании также завершается обучение украинских пилотов. Сейчас они уже отрабатывают задачи, которые перед ними будут стоять в Украине – прежде всего, удары по "Шахедам" и ракетам.

Украина уже достаточно долго находится в ожидании западных истребителей F-16. Эти самолеты могут существенно помочь украинским защитникам на фронте и обеспечить выполнение многочисленных задач в воздухе.

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