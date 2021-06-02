Данилов заявил, что инцидент с Ryanair "имеет все признаки" операции спецслужб России

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что скандальные события вокруг посадки самолета Ryanair и ареста в Беларуси журналиста Романа Протасевича "имеют все признаки операции российских спецслужб". Об этом он высказался на заседании советников по вопросам национальной безопасности, а также по вопросам внешней политики президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

Об итогах переговоров, которые состоялись во время визита чиновника в Литовскую Республику, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны. Отмечается, что стороны обменялись мнениями о текущей ситуации безопасности в регионе, в частности, в контексте обострения опасности на украинско-белорусской границе.

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", – сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что спецслужбы РФ могут быть причастны к похищению самолета и "осуществляют постоянные провокации". "Еесли этого не замечать, они будут двигаться дальше", – сказал он.

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Украина и ее балтийские партнеры должны "помочь становлению демократической Беларуси", отметил Данилов.

По его убеждению, изменения в текущей ситуации будут зависеть от совместных действий с украинскими стратегическими партнерами и от того, "насколько мы будем сильными". "Мы – это форпост и защита всей Европы", – отметил он.

В этом контексте секретарь СНБО отметил важность реализации евроатлантических стремлений Украины.

Литовская сторона при этом заявила, что ее оценка ситуации безопасности в регионе "совпадает с позицией украинской стороны", Россия продолжает демонстрировать силу, а Беларусь становится для РФ своеобразным полигоном.

В Литве поддержали предложение об усилении сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности, а также заверили в неизменности поддержки Украины на пути к интеграции в НАТО и ЕС.

Кроме того, Литва планирует предоставить Украине дополнительную помощь на нужды украинской армии. Украина в свою очередь заинтересована в проведении совместных с НАТО учений "в максимальном количестве".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Данилов считает, что в случае переброски российских войск на территорию Беларуси Украина столкнется с очень большим вызовом. Стране придется более пристально следить еще за 1084 км государственной границы.