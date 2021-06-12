Дайвер попал в пасть кита и выжил. Фото

В США 56-летнему дайверу удалось выжить после того, как его проглотил горбатый кит. Мужчина смог выбраться из пасти и добраться до берега без серьезных травм.

Происшествие случилось, когда Майкл Пакард утром ловил лобстеров у берегов Атлантического океана, пишет Cape Cod Times (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Совершенно внезапно я почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мыщц во рту", – рассказал пострадавший.

Сначала дайвер подумал, что его съела акула. Но он не нашел зубов в темноте и понял, что находится внутри кита. Мужчина начал интенсивно двигаться и в результате животное замотало головой и выпустило его из пасти на поверхности.

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Напарник дайвера затащил его на лодку и отвез на берег. После чего пострадавшего доставили в больницу. Медики не обнаружили опасных для жизни повреждений и выписали его спустя несколько часов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у побережья США кит едва не проглотил двух женщин. Страшный момент попал на видео.