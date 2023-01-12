CNN опубликовала серию сообщений с Соледара от фейкового украинского военного: почему это вброс России

Американский телеканал СNN в своей печатной версии опубликовал серию публикаций, ссылаясь на слова безымянного украинского солдата, о критической ситуации в Соледаре и якобы неминуемой сдаче города. Сообщения, которые публиковало в течение нескольких дней, не соответствовали официальной информации и вообще, как выяснилось, могли быть вбросом от российского пропагандистского Telegram-канала.

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Одновременно с сообщением "украинского военного" о критической ситуации в Соледаре, CNN опубликовало материал от собственных журналистов, не видевших никаких признаков неизбежного отступления ВСУ. Более того, по их собственным данным, глава гражданской администрации Соледарского района прибыл в опасную зону, чтобы раздать гуманитарные ящики местным жителям.

"В нескольких километрах от линии фронта украинские войска сохраняли спокойствие, выполняя свои обязанности по техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению, без каких-либо признаков неминуемого отступления или отхода", – пишут независимые корреспонденты с места неподалеку от боев.

Любопытно, что западное СМИ, ссылаясь на неназванного солдата, практически цитирует сообщение на Telegram-канале ЧВК "Вагнера". Заявления владельца группы наемников Евгения Пригожина о взятии Соледара не соответствуют действительности и неоднократно опровергались Генштабом ВСУ.

Ситуация в Соледаре, Бахмуте и по всей линии разграничения в Донецкой области остается действительно напряженной и тяжелой, но контролируемой. Однако украинское руководство постоянно следит за тем, чтобы снабжение Сил обороны не прекращалось, проводилось подкрепление живой силы.

Следовательно, становится сомнительной вся информация, полученная CNN от неизвестного украинского солдата и с признаками попытки российских пропагандистов ввести в заблуждение журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска пытались окружить Соледар на Донетчине, но в результате фланговых ударов ВСУ продвижение врага было остановлено. В настоящее время штурм Соледара превратился в "утилизацию зэков".

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