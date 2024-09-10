Главным "дивидендом мира" для Европы является чувство неизбежной войны, — Der Spiegel об опыте перевооружения ФРГ.

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Исследование Кильского института мировой экономики важно для украинской аудитории, прежде всего для понимания, насколько медленно экономика одного из самых прогрессивных государств ЕС выползает из меркелевского омрачения. Именно при ней появился термин "дивиденды мира", под которым подразумевалась экономия на обороне. Времена сладких обнимашек с кремлевским диктатором миновали, и министр обороны ФРГ Борис Писториус предупреждает: мордор может напасть на НАТО в течение ближайших 5-8 лет. И Германии нечем воевать.

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Німеччині та НАТО загрожує дедалі більше відставання від РФ у військовому плані, західні партнери дуже повільно просуваються в галузі озброєння, необхідного для стримування.

За нинішніх темпів закупівель Німеччині знадобиться майже 100 років, щоб наростити потенціал озброєнь на рівні 2004 року: після закінчення холодної війни запаси озброєнь у Німеччині різко скоротилися.

Кількість бойових танків — за нинішніх темпів виробництва — вдасться наростити тільки до 2066 року, винищувачів — до 2038 року, а артилерійських гаубиць, які мають великий попит в Україні, — до 2121 року.

У Німеччини йдуть роки на те, що росії вдається зробити за короткий термін. "Виробничі потужності рф зараз настільки великі, що можуть виробити весь запас бундесверу трохи більше ніж за 6 місяців.

Росія може випускати по Україні 10 000 ракет і снарядів на день, почасти завдяки підтримці Північної Кореї. За такого темпу стрільби весь річний обсяг виробництва Німеччини буде витрачено максимум через 70 днів.

РФ — з початку війни — також досягла значного прогресу в створенні сучасних систем озброєння: потужність безпілотників збільшилася більш ніж у 6 разів. "У разі припинення вогню в Україні російські військові запаси зростатимуть безпрецедентними темпами", — попереджають дослідники.

Кільські вчені критикують надмірний вплив держави на виробництво військової зброї. Не можна утримувати дванадцять різних танків у 27 країнах-членах ЄС з надією, що кожна країна збереже власний танкобудівний потенціал. Виробники повинні нарощувати потужності.

Нова гонитва озброєнь поглине багато грошей. "Європі необхідне постійне, значне і негайне збільшення регулярних витрат Німеччини на оборону щонайменше до 2% від валового внутрішнього продукту", — вважають в ISW. Це щонайменше €100 млрд на рік.

Висновок дослідників один: у найближчому майбутньому Європу і світ не чекають мирні часи. Спіраль переозброєнь породжує це гнітюче, але реалістичне усвідомлення.

Німецька влада сидить сьогодні на тонкій гілці поганих очікувань. Тому (цілком справедливо), вимагаючи збільшити обсяги допомоги України, ми повинні розуміти їхній загальний настрій.