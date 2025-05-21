'Что ты делаешь в Южной Африке?': Трамп раскритиковал визит Зеленского в ЮАР. Видео

Лидер США Дональд Трамп снова сделал неприятное заявление о президенте Украины Владимире Зеленском. Глава Белого дома высмеял его визит в Южную Африку.

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Дональд Трамп цинично "пошутил" об этом в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, которого принимает в Белом доме. Они оба посмеялись над тем, что Зеленский "хочет заключить мир".

Трамп рассказал Рамафосе о том, как якобы звонил в Офис президента Украины в прошлом месяце, когда Владимир Зеленский находился с визитом в ЮАР.

"Я позвонил Зеленскому, они сказали: "Он в Южной Африке". Я сказал: "Что, черт возьми, он делает в Южной Африке?", – рассказал Трамп.

Сирил Рамафоса рассмеялся и президент США снова повторил свою "шутку".

"Он пытается заключить мир", – сказал ему в ответ Рамафоса и они вместе с Трампом громко захохотали.

Отойдя от смеха, лидер ЮАР все же ответил Трампу, что президент Украины делал в Южной Африке. По словам Рамафосы, там с Владимиром Зеленским якобы поделились знаниями о том, как "заключать мир".

"Он пытается заключить мир. Вы знаете, нам повезло, потому что у нас был великий Нельсон Мандела, который научил нас, как заключать мир, заключать умиротворение. Итак, мы поделились с ним некоторыми из этих уроков, некоторыми из этих знаний. И я особо отметил в разговоре с ним, что именно так Нельсон Мандела учил нас: если вы хотите достичь мира в стране, делайте это безоговорочно, садитесь и разговаривайте. И я уверен, что именно этому он прислушается", – сказал лидер ЮАР.

Как сообщал OBOZ.UA, после телефонного разговора с кремлевским диктатором Путиным президент США Дональд Трамп внезапно изменил свой план по прекращению огня в Украине, отказавшись от своих предыдущих требований. Также теперь США не планируют вводить санкции против России совместно с европейскими партнерами.

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