Бывший премьер-министр Чехии, одиозный миллиардер Андрей Бабиш проиграл президентские выборы генералу Петру Павелу, бывшему главе Военного комитета НАТО и одному из кандидатов правящей в стране коалиции.

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У цих виборах, поза всяким сумнівом, важлива не постать переможця, а особистість того, хто програв.

Сама участь Бабіша у президентських виборах сприймалася і як спроба реваншу, і як спроба позбутися претензій правосуддя.

При цьому колишній голова уряду намагався позиціонувати себе гідним наступником чинного президента Мілоша Земана. Але не того Земана, який після 24 лютого 2022 року назвав Путіна божевільним, а того Земана, котрий до початку війни ретельно лобіював російські політичні та економічні інтереси.

Майже вся соціологія напередодні виборів не залишала Бабішу особливих надій на перемогу. Було ясно, що навіть якщо мільярдер потрапить до другого туру голосування, він, швидше за все, програє кандидату від коаліції.

Однак напередодні другого туру, особливо на тлі агресивної передвиборчої кампанії Бабіша, у чеському суспільстві був очевидний страх.

А раптом люди кажуть соціологам одне, а у вирішальний момент голосуватимуть не розумом, а "серцем"?

Для країни, виборці якої двічі обирали очільником держави одіозного, але дуже "народного" Мілоша Земана (а перед цим Вацлава Клауса), така тенденція була б цілком закономірною.

Однак популістського дива цього разу не сталося. Бабіш програв із передбачуваним соціологічним результатом.

Генерал Павел отримав солідну підтримку співгромадян, переміг практично по всій країні і здобув більш ніж переконливу перемогу у Празі та Брно. А чехи за кордоном висловилися за генерала майже одноголосно!

Ця перемога багато що означає.

Нехай президент Чехії – церемоніальна посада, проте щодо питання про підтримку України тепер у Празі спостерігатиметься повна єдність влади. У разі перемоги Бабіша було б інакше.

Перемога Павела означає, що угорський прем’єр Віктор Орбан не матиме такого бажаного партнера з критики Європейського Союзу. А Орбану був потрібний цей партнер.

Зрештою, поразка Бабіша може вплинути на політичний процес у сусідній Словаччині та навіть перешкодити реваншу популістів у цій країні.

Невипадково президентка Словаччини Зузана Чапутова прибула до штабу генерала Павела буквально у перші ж хвилини після того, як стало відомо про його перемогу на виборах глави держави.

Ну і найважливіше. Поразка Бабіша демонструє, що в Європі та світі вичерпується популістський тренд, заданий американським мільярдером Дональдом Трампом у його приголомшливій передвиборчій кампанії та не менш приголомшливому успіху на виборах президента США у 2016 році.

Здається, що світ, який подолав пандемію коронавірусу, потроху виходить і з пандемії популізму, здатної знищити і вихолостити навіть найсильнішу демократію.

"Бабіш у своїй передвиборчій кампанії точно грав за правилами Трампа. Тактика Андрея Бабіша була схожа із тактикою колишнього президента США, заснованої на радикалізації суспільства, пошуку ворогів, на образах і нападках. Йому порадили заручитися підтримкою як вкрай правих груп, так і окремих радикалізованих особистостей, які шукають гострих відчуттів чи сенсу у своїх порожніх життях – і яких надихають обіцянки екстремістської ідеології. Бабіш, як справжній опортуніст, взявся анітрохи не вагаючись у всьому копіювати Трампа, – і, як знати, можливо, це принесе йому очки на виборах" – налякано писав напередодні голосування головний редактор порталу Aktuality.sk Петер Барді.

Проте ніяких додаткових очок у публіки Андрей Бабіш не заробив.

Війна Росії проти України та її гуманітарні, соціальні та економічні наслідки змінили світ та Європу.

Час уже не той. І люди вже не ті.