Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах возросло до 208 человек. Фото и видео последствий стихии

По данным официального представителя национальной полиции Филиппин Родерика Альбы, число погибших в результате тайфуна "Рэй" увеличилось до 208 человек. Также 52 человека все еще числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Более половины смертей, о которых сообщила полиция, зафиксировали в центральном регионе Висайи, который включает провинцию Бохол, где находятся одни из самых популярных туристических направлений страны, в том числе места для дайвинга. Об этом сообщает Reuters (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Операция по оказанию помощи продолжается, но по-прежнему затруднена из-за повреждений линий связи и электропередач, которые еще предстоит восстановить во многих разрушенных районах.

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Стоит отметить, что из-за тайфуна "Рэй" дома покинули почти 490 тысяч человек на Филиппинах. Далее шторм двинулся в сторону Южно-Китайского моря, что также вызвало огромные разрушения в провинциях Себу, Лейте и Суригао-дель-Норте, включая популярное место для серфинга Сиаргао и острова Динагат.

В свою очередь председатель Филиппинского Красного Креста Ричард Гордон рассказал BBC, что жертв тайфуна может быть гораздо больше из-за множества оползней и наводнений в пострадавших районах.

"Есть некоторые районы, которые выглядят так, как будто они подверглись бомбардировкам хуже, чем во времена Второй мировой войны", – описывает последствия стихийного бедствия Ричард Гордон.

По его словам, на месте происшествия находятся волонтеры, которые оказывают оперативную помощь людям, потерявшим все имущество из-за тайфуна. Кроме того, тысячи военных, береговой охраны и пожарных были размещены в наиболее пострадавших районах страны для оказания помощи в поисково-спасательных работах.

Примечательно, что в среднем ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 штормов и тайфунов.

Супертайфун "Рэй" является самым мощным, обрушившимся на Филиппины в 2021 году. Зачастую он наступает в конце сезона тайфунов в регионе - большинство циклонов развиваются в период с июля по октябрь.

Ученые давно предупреждают, что повышение глобальной температуры, вызванное антропогенным изменением климата, приводит к тому, что тайфуны становятся более мощными и разрушительными.

Как сообщал OBOZREVATEL, скорость ветра при тайфуне на Филиппинах достигала 195 км/ч, а местами даже 270 км/ч. Более чем 300 тысячам местных жителей пришлось покинуть свои дома.