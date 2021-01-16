Китай назвал виновных в новых вспышках COVID-19 в стране

В Китае заявили, что недавние вспышки COVID-19 на северо-востоке страны связаны с путешественниками, которые завезли коронавирус, или зараженными импортными замороженными продуктами питания.

Такое заявление опубликовала Национальная комиссия здравоохранения (NHC), передает Reuters. В КНР отметили, что вирус начал распространятся, в частности, в сельские районы.

С декабря-2020 вспышки возникли в Пекине, Сычуани, Ляонине, Хэбэе и Хэйлунцзяне. Общее количество случаев COVID-19 по-прежнему значительно ниже того, что было в Китае в разгар эпидемии в начале 2020 года. Опасения по поводу новой волны связаны с праздником лунного Нового года. Он будет отмечаться в КНР 12 февраля.

В Reuters добавили, что Китай – единственная страна, которая заявляет, что COVID-19 может передаваться через ввозимые из-за границы замороженные продукты.

По данным на 16 января, в КНР зафиксировано больше 88 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли более 4,6 тыс. человек.

Напомним, недавно в северокитайском городе Тяньцзинь "заражение" коронавирусом выявили у мороженного производства компании Tianjin Daqiaodao Food Co., Ltd. Заявляется, что сырье для производства этой партии было импортировано из Новой Зеландии и Украины.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января делегация Всемирной организации здравоохранения прибыла в город Ухань (Китай), чтобы начать расследование причин пандемии.